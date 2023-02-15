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В Иловайске обстрелом ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Иловайске обстрелом ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру
В Иловайске обстрелом ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру - РИА Новости, 15.02.2023
В Иловайске обстрелом ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру
Железнодорожная инфраструктура повреждена в Иловайске из-за ракетного обстрела украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:55
2023-02-15T10:55
специальная военная операция на украине
происшествия
иловайск
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 15 фев – РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Иловайске из-за ракетного обстрела украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры станции Иловайск", - говорится в Telegram-канале представительства. Детали не приводятся. В среду утром украинские войска выпустили по Иловайску пять ракет из РСЗО HIMARS.
иловайск
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происшествия, иловайск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Иловайск, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донбасс
10:55 15.02.2023
 
В Иловайске обстрелом ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру

Представительство ДНР сообщило о повреждении ж/д инфраструктуры в Иловайске при обстреле

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 фев – РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Иловайске из-за ракетного обстрела украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры станции Иловайск", - говорится в Telegram-канале представительства. Детали не приводятся.
В среду утром украинские войска выпустили по Иловайску пять ракет из РСЗО HIMARS.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияИловайскВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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