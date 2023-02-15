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В Иловайске обстрелом ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру

В Иловайске обстрелом ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру - РИА Новости, 15.02.2023

В Иловайске обстрелом ВСУ повредило железнодорожную инфраструктуру

Железнодорожная инфраструктура повреждена в Иловайске из-за ракетного обстрела украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:55

2023-02-15T10:55

2023-02-15T10:55

специальная военная операция на украине

происшествия

иловайск

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 15 фев – РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Иловайске из-за ракетного обстрела украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры станции Иловайск", - говорится в Telegram-канале представительства. Детали не приводятся. В среду утром украинские войска выпустили по Иловайску пять ракет из РСЗО HIMARS.

иловайск

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иловайск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс