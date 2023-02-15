https://ria.ru/20230215/ikea-1852063941.html
Стали известны самые популярные товары у россиян из ассортимента IKEA
Стали известны самые популярные товары у россиян из ассортимента IKEA - РИА Новости, 15.02.2023
Стали известны самые популярные товары у россиян из ассортимента IKEA
Посуда, текстиль и детские игрушки оказались у россиян самыми популярными товарами из доступного на "Яндекс Маркете" ассортимента шведского бренда IKEA,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T06:48
2023-02-15T06:48
2023-02-15T06:48
россия
швеция
ikea
яндекс.маркет
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Посуда, текстиль и детские игрушки оказались у россиян самыми популярными товарами из доступного на "Яндекс Маркете" ассортимента шведского бренда IKEA, ушедшего из России, рассказали РИА Новости в маркетплейсе. В марте прошлого года сеть магазинов IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики. В начале августа 2022 года на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел "Товары IKEA и аналоги". В нем были собраны товары от разных партнеров - например, фабрик, поставлявших товары в IKEA, а также от магазинов, продающих товары шведской сети. Кроме того, на онлайн-площадке есть в продаже товары, привезенные партнерами из-за рубежа. При этом уже в ноябре маркетплейс сообщил о том, что договорился о выкупе всех оставшихся в России товаров этого бренда. При этом по обороту продаж лидерами стали мебель и детские товары. Отмечается, что второе место разделили мягкая игрушка-акула "Блохэй" и детский кухонный гарнитур "Дуктиг", который обошёл даже некоторые полноразмерные предметы мебели. "Интерес покупателей к некоторым товарам IKEA меняется с приближением праздников. Так, перед Днём всех влюблённых на сервисе вырос спрос на игрушку-подушку в виде сердца "Фамниг Йэрта". Следующий пик предпраздничного спроса может произойти ближе к Масленице - и, например, привести к заметному росту числа заказов блинных сковородок "Ховера", которые и так уже находятся в топе продаж", - подсчитали в компании. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции.
https://ria.ru/20230215/brend-1852059643.html
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россия, швеция, ikea, яндекс.маркет, ikea international group, экономика
Россия, Швеция, IKEA, Яндекс.Маркет, IKEA International Group, Экономика
Стали известны самые популярные товары у россиян из ассортимента IKEA
"Яндекс Маркет": посуда стала любимым товаром у россиян из ассортимента ушедшей IKEA
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Посуда, текстиль и детские игрушки оказались у россиян самыми популярными товарами из доступного на "Яндекс Маркете" ассортимента шведского бренда IKEA, ушедшего из России, рассказали РИА Новости в маркетплейсе.
В марте прошлого года сеть магазинов IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.
В начале августа 2022 года на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел "Товары IKEA и аналоги". В нем были собраны товары от разных партнеров - например, фабрик, поставлявших товары в IKEA, а также от магазинов, продающих товары шведской сети. Кроме того, на онлайн-площадке есть в продаже товары, привезенные партнерами из-за рубежа. При этом уже в ноябре маркетплейс сообщил о том, что договорился о выкупе всех оставшихся в России товаров этого бренда.
"Самые популярные товары IKEA на "Маркете" - это посуда, мебель, домашний текстиль и товары для детей. По числу заказов на сервисе лидирует посуда: стаканы и стопки "Смориска", бокалы "Покал", кружки 365+ и миски "Офтаст". В топ по этому показателю также попали наборы фломастеров и вешалок", - отметил маркетплейс.
При этом по обороту продаж лидерами стали мебель и детские товары. Отмечается, что второе место разделили мягкая игрушка-акула "Блохэй" и детский кухонный гарнитур "Дуктиг", который обошёл даже некоторые полноразмерные предметы мебели.
"Интерес покупателей к некоторым товарам IKEA меняется с приближением праздников. Так, перед Днём всех влюблённых на сервисе вырос спрос на игрушку-подушку в виде сердца "Фамниг Йэрта". Следующий пик предпраздничного спроса может произойти ближе к Масленице - и, например, привести к заметному росту числа заказов блинных сковородок "Ховера", которые и так уже находятся в топе продаж", - подсчитали в компании.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции
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