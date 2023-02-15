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В Госдуме предложили отменить пленарное заседание 21 февраля - РИА Новости, 15.02.2023
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В Госдуме предложили отменить пленарное заседание 21 февраля
В Госдуме предложили отменить пленарное заседание 21 февраля - РИА Новости, 15.02.2023
В Госдуме предложили отменить пленарное заседание 21 февраля
Госдума может отменить пленарное заседание 21 февраля и перенесли на утро заседание 22 февраля, об этом говорится в проекте постановления ГД, который доступен в РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:13
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госдума рф
политика
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума может отменить пленарное заседание 21 февраля и перенесли на утро заседание 22 февраля, об этом говорится в проекте постановления ГД, который доступен в думской базе данных."Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет… Отменить заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 21 февраля 2023 года… Провести заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 22 февраля 2023 года в 10 часов", - говорится в тексте проекта постановления, внесенного комиссией по регламенту ГД.Проект постановления предполагается рассмотреть 16 февраля.
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госдума рф, политика, россия
Госдума РФ, Политика, Россия
14:13 15.02.2023 (обновлено: 15:30 15.02.2023)
 
В Госдуме предложили отменить пленарное заседание 21 февраля

В Госдуме рассмотрят отмену пленарного заседания 21 февраля и переноса заседания 22-го

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума может отменить пленарное заседание 21 февраля и перенесли на утро заседание 22 февраля, об этом говорится в проекте постановления ГД, который доступен в думской базе данных.
"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет… Отменить заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 21 февраля 2023 года… Провести заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 22 февраля 2023 года в 10 часов", - говорится в тексте проекта постановления, внесенного комиссией по регламенту ГД.
Проект постановления предполагается рассмотреть 16 февраля.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
10:49
Совфед перенес заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства
 
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