https://ria.ru/20230215/gosduma-1852165882.html

В Госдуме предложили отменить пленарное заседание 21 февраля

В Госдуме предложили отменить пленарное заседание 21 февраля - РИА Новости, 15.02.2023

В Госдуме предложили отменить пленарное заседание 21 февраля

Госдума может отменить пленарное заседание 21 февраля и перенесли на утро заседание 22 февраля, об этом говорится в проекте постановления ГД, который доступен в РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:13

2023-02-15T14:13

2023-02-15T15:30

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума может отменить пленарное заседание 21 февраля и перенесли на утро заседание 22 февраля, об этом говорится в проекте постановления ГД, который доступен в думской базе данных."Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет… Отменить заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 21 февраля 2023 года… Провести заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 22 февраля 2023 года в 10 часов", - говорится в тексте проекта постановления, внесенного комиссией по регламенту ГД.Проект постановления предполагается рассмотреть 16 февраля.

https://ria.ru/20230215/sovfed-1852097280.html

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Кирилл Волков

госдума рф, политика, россия