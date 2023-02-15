https://ria.ru/20230215/gaz-1852063633.html
В Европе нет предпосылок для дефицита газа, считает эксперт
В Европе нет предпосылок для дефицита газа, считает эксперт - РИА Новости, 15.02.2023
В Европе нет предпосылок для дефицита газа, считает эксперт
Европа в ближайшее время вряд ли столкнется с внезапным дефицитом газа: уровень заполненности подземных газохранилищ остается выше средних значений за последние РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T06:35
2023-02-15T06:35
2023-02-15T06:38
экономика
цены на нефть
европа
китай
газпром
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Европа в ближайшее время вряд ли столкнется с внезапным дефицитом газа: уровень заполненности подземных газохранилищ остается выше средних значений за последние пять лет, однако риски большего по сравнению с прогнозами спроса, которые могут повлечь рост цен, сохраняются, сказал в комментарии РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. "Сейчас каких-либо предпосылок для внезапного дефицита газа в Европе нет. Уровень заполненности европейских ПХГ составляет порядка 65%, что заметно больше средних за последние пять лет значений для этого времени года", – отмечает Джиоев. Причиной, по словам собеседника агентства, служит установившаяся в Европе теплая погода и, как следствие, не столь активное использование газа для отопления. При сохранении такого температурного режима уровень заполненности газохранилищ к началу весны может оказаться выше 50%, что, в свою очередь, облегчит задачу по наполнению ПХГ до 90% к 1 ноября 2023 года, полагает аналитик. Со стороны рисков могут выступать, например, больший по сравнению с прогнозами внутренний спрос, либо более активное восстановление внешнего спроса со стороны Китая – в этом случае цены на газ могут снова начать рост, заключает он.
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экономика, цены на нефть, европа, китай, газпром
Экономика, Цены на нефть, Европа, Китай, Газпром
06:35 15.02.2023 (обновлено: 06:38 15.02.2023)
В Европе нет предпосылок для дефицита газа, считает эксперт
Джиоев: в Европе нет предпосылок для внезапного дефицита газа
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Европа в ближайшее время вряд ли столкнется с внезапным дефицитом газа: уровень заполненности подземных газохранилищ остается выше средних значений за последние пять лет, однако риски большего по сравнению с прогнозами спроса, которые могут повлечь рост цен, сохраняются, сказал в комментарии РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.
"Сейчас каких-либо предпосылок для внезапного дефицита газа в Европе нет. Уровень заполненности европейских ПХГ составляет порядка 65%, что заметно больше средних за последние пять лет значений для этого времени года", – отмечает Джиоев.
Причиной, по словам собеседника агентства, служит установившаяся в Европе теплая погода и, как следствие, не столь активное использование газа для отопления. При сохранении такого температурного режима уровень заполненности газохранилищ к началу весны может оказаться выше 50%, что, в свою очередь, облегчит задачу по наполнению ПХГ до 90% к 1 ноября 2023 года, полагает аналитик.
"Тем не менее, из-за отсутствия некогда крупнейшего поставщика газа на рынке ("Газпром
" в 2022 году снизил экспортные поставки в страны дальнего зарубежья более чем вдвое – ред.) эта задача не перестает быть нетривиальной", – отмечает Джиоев.
Со стороны рисков могут выступать, например, больший по сравнению с прогнозами внутренний спрос, либо более активное восстановление внешнего спроса со стороны Китая
– в этом случае цены на газ могут снова начать рост, заключает он.