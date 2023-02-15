Рейтинг@Mail.ru
В Европе нет предпосылок для дефицита газа, считает эксперт - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230215/gaz-1852063633.html
В Европе нет предпосылок для дефицита газа, считает эксперт
В Европе нет предпосылок для дефицита газа, считает эксперт - РИА Новости, 15.02.2023
В Европе нет предпосылок для дефицита газа, считает эксперт
Европа в ближайшее время вряд ли столкнется с внезапным дефицитом газа: уровень заполненности подземных газохранилищ остается выше средних значений за последние РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T06:35
2023-02-15T06:38
экономика
цены на нефть
европа
китай
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804078298_0:436:2866:2048_1920x0_80_0_0_4e35d000bfd410ac972d9fd1a48276c3.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Европа в ближайшее время вряд ли столкнется с внезапным дефицитом газа: уровень заполненности подземных газохранилищ остается выше средних значений за последние пять лет, однако риски большего по сравнению с прогнозами спроса, которые могут повлечь рост цен, сохраняются, сказал в комментарии РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. "Сейчас каких-либо предпосылок для внезапного дефицита газа в Европе нет. Уровень заполненности европейских ПХГ составляет порядка 65%, что заметно больше средних за последние пять лет значений для этого времени года", – отмечает Джиоев. Причиной, по словам собеседника агентства, служит установившаяся в Европе теплая погода и, как следствие, не столь активное использование газа для отопления. При сохранении такого температурного режима уровень заполненности газохранилищ к началу весны может оказаться выше 50%, что, в свою очередь, облегчит задачу по наполнению ПХГ до 90% к 1 ноября 2023 года, полагает аналитик. Со стороны рисков могут выступать, например, больший по сравнению с прогнозами внутренний спрос, либо более активное восстановление внешнего спроса со стороны Китая – в этом случае цены на газ могут снова начать рост, заключает он.
https://ria.ru/20230213/gaz-1851825713.html
https://ria.ru/20230212/gaz-1851493224.html
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804078298_90:355:2348:2048_1920x0_80_0_0_d4139477434ce78487b04103f1042cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, европа, китай, газпром
Экономика, Цены на нефть, Европа, Китай, Газпром
06:35 15.02.2023 (обновлено: 06:38 15.02.2023)
 
В Европе нет предпосылок для дефицита газа, считает эксперт

Джиоев: в Европе нет предпосылок для внезапного дефицита газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене
Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Европа в ближайшее время вряд ли столкнется с внезапным дефицитом газа: уровень заполненности подземных газохранилищ остается выше средних значений за последние пять лет, однако риски большего по сравнению с прогнозами спроса, которые могут повлечь рост цен, сохраняются, сказал в комментарии РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.
"Сейчас каких-либо предпосылок для внезапного дефицита газа в Европе нет. Уровень заполненности европейских ПХГ составляет порядка 65%, что заметно больше средних за последние пять лет значений для этого времени года", – отмечает Джиоев.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 23:03
В ЕС планируют запустить совместные закупки газа до конца квартала
Причиной, по словам собеседника агентства, служит установившаяся в Европе теплая погода и, как следствие, не столь активное использование газа для отопления. При сохранении такого температурного режима уровень заполненности газохранилищ к началу весны может оказаться выше 50%, что, в свою очередь, облегчит задачу по наполнению ПХГ до 90% к 1 ноября 2023 года, полагает аналитик.
"Тем не менее, из-за отсутствия некогда крупнейшего поставщика газа на рынке ("Газпром" в 2022 году снизил экспортные поставки в страны дальнего зарубежья более чем вдвое – ред.) эта задача не перестает быть нетривиальной", – отмечает Джиоев.
Со стороны рисков могут выступать, например, больший по сравнению с прогнозами внутренний спрос, либо более активное восстановление внешнего спроса со стороны Китая – в этом случае цены на газ могут снова начать рост, заключает он.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 10:06
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаКитайГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала