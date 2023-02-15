https://ria.ru/20230215/furgal-1852238356.html
Защита Фургала обжаловала приговор по делу о заказных убийствах
Защита Фургала обжаловала приговор по делу о заказных убийствах - РИА Новости, 15.02.2023
Защита Фургала обжаловала приговор по делу о заказных убийствах
Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала 22-летний приговор по делу об организации двух убийств и одного покушения, сообщил РИА... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:59
2023-02-15T17:59
2023-02-15T18:25
происшествия
хабаровский край
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
московский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851102554_231:0:2286:1156_1920x0_80_0_0_42dd825206272414cc6a855db46626e0.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала 22-летний приговор по делу об организации двух убийств и одного покушения, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Карапетян."Была подана краткая апелляционная жалоба, чтобы не пропустить срок обжалования. Мы ждем полный протокол для его изучения, он еще не готов. Мы имеем дело с судом присяжных, мы можем обжаловать приговор только по его процессуальным нарушениям, для этого нужен протокол", - рассказал собеседник агентства.В начале февраля Люберецкий суд Москвы в выездном формате в здании Мосгорсуда на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.
https://ria.ru/20230201/furgal-1848953477.html
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851102554_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dd51e3277bef52386fdcfa3bd3a013d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, московский городской суд
Происшествия, Хабаровский край, Уголовное дело Сергея Фургала, Сергей Фургал, Московский городской суд
17:59 15.02.2023 (обновлено: 18:25 15.02.2023)
Защита Фургала обжаловала приговор по делу о заказных убийствах
Защита обжаловала 22-летний приговор экс-губернатору Фургалу по делу о заказных убийствах