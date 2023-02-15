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Защита Фургала обжаловала приговор по делу о заказных убийствах - РИА Новости, 15.02.2023
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Защита Фургала обжаловала приговор по делу о заказных убийствах
Защита Фургала обжаловала приговор по делу о заказных убийствах - РИА Новости, 15.02.2023
Защита Фургала обжаловала приговор по делу о заказных убийствах
Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала 22-летний приговор по делу об организации двух убийств и одного покушения, сообщил РИА... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:59
2023-02-15T18:25
происшествия
хабаровский край
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
московский городской суд
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала 22-летний приговор по делу об организации двух убийств и одного покушения, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Карапетян."Была подана краткая апелляционная жалоба, чтобы не пропустить срок обжалования. Мы ждем полный протокол для его изучения, он еще не готов. Мы имеем дело с судом присяжных, мы можем обжаловать приговор только по его процессуальным нарушениям, для этого нужен протокол", - рассказал собеседник агентства.В начале февраля Люберецкий суд Москвы в выездном формате в здании Мосгорсуда на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.
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происшествия, хабаровский край, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, московский городской суд
Происшествия, Хабаровский край, Уголовное дело Сергея Фургала, Сергей Фургал, Московский городской суд
17:59 15.02.2023 (обновлено: 18:25 15.02.2023)
 
Защита Фургала обжаловала приговор по делу о заказных убийствах

Защита обжаловала 22-летний приговор экс-губернатору Фургалу по делу о заказных убийствах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала 22-летний приговор по делу об организации двух убийств и одного покушения, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Карапетян.
"Была подана краткая апелляционная жалоба, чтобы не пропустить срок обжалования. Мы ждем полный протокол для его изучения, он еще не готов. Мы имеем дело с судом присяжных, мы можем обжаловать приговор только по его процессуальным нарушениям, для этого нужен протокол", - рассказал собеседник агентства.
В начале февраля Люберецкий суд Москвы в выездном формате в здании Мосгорсуда на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 13:59
Последнее слово Фургала в суде обернулось препирательствами с судьей
 
ПроисшествияХабаровский крайУголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМосковский городской суд
 
 
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