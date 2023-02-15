https://ria.ru/20230215/furgal-1852238356.html

Защита Фургала обжаловала приговор по делу о заказных убийствах

Защита Фургала обжаловала приговор по делу о заказных убийствах - РИА Новости, 15.02.2023

Защита Фургала обжаловала приговор по делу о заказных убийствах

Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала 22-летний приговор по делу об организации двух убийств и одного покушения, сообщил РИА... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:59

2023-02-15T17:59

2023-02-15T18:25

происшествия

хабаровский край

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

московский городской суд

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала 22-летний приговор по делу об организации двух убийств и одного покушения, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Карапетян."Была подана краткая апелляционная жалоба, чтобы не пропустить срок обжалования. Мы ждем полный протокол для его изучения, он еще не готов. Мы имеем дело с судом присяжных, мы можем обжаловать приговор только по его процессуальным нарушениям, для этого нужен протокол", - рассказал собеседник агентства.В начале февраля Люберецкий суд Москвы в выездном формате в здании Мосгорсуда на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.

https://ria.ru/20230201/furgal-1848953477.html

хабаровский край

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, хабаровский край, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, московский городской суд