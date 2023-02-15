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"Молодые взрослые". Жизнь после победы на опухолью - РИА Новости, 15.02.2023
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"Молодые взрослые". Жизнь после победы на опухолью
"Молодые взрослые". Жизнь после победы на опухолью - РИА Новости, 15.02.2023
"Молодые взрослые". Жизнь после победы на опухолью
C 2021 года Фонд Хабенского помогает не только детям, но и молодым взрослым до 25 лет. Болезнь, обнаруженная в детстве, может не отступить к 18 годам. И пациент, несмотря на возраст, продолжает нуждаться в поддержке.
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онкология
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Молодые взрослые – это ребята от 18 до 25 лет, перенесшие онкологические и другие тяжелые заболевания головного и спинного мозга. Каждый подопечный Фонда Хабенского проходит свой непростой путь к победе над болезнью и возвращению к прежней жизни. Для большинства самое трудное – вернуться в социум. Приходится сталкиваться с неприятием и даже травлей со стороны сверстников. Запрос на реализацию проекта "Клуб молодых взрослых" пришел от самих подопечных. Помимо необходимой медицинской помощи Фонд Хабенского оказывает психологическую поддержку, помогает своим подопечным социализироваться и найти свое место в обществе.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
"Молодые взрослые". Жизнь после победы на опухолью
C 2021 года Фонд Хабенского помогает не только детям, но и молодым взрослым до 25 лет. Болезнь, обнаруженная в детстве, может не отступить к 18 годам. И пациент, несмотря на возраст, продолжает нуждаться в поддержке. Молодые взрослые – это ребята от 18 до 25 лет, перенесшие онкологические и другие тяжелые заболевания головного и спинного мозга. Каждый подопечный Фонда Хабенского проходит свой непростой путь к победе над болезнью и возвращению к прежней жизни. Для большинства самое трудное – вернуться в социум. Приходится сталкиваться с неприятием и даже травлей со стороны сверстников. Запрос на реализацию проекта "Клуб молодых взрослых" пришел от самих подопечных.  Помимо необходимой медицинской помощи Фонд Хабенского оказывает психологическую поддержку, помогает своим подопечным социализироваться и найти свое место в обществе.
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видео, константин хабенский, благотворительный фонд константина хабенского, онкология, видео
Видео, Константин Хабенский, Благотворительный фонд Константина Хабенского, Онкология
"Молодые взрослые". Жизнь после победы на опухолью
C 2021 года Фонд Хабенского помогает не только детям, но и молодым взрослым до 25 лет. Болезнь, обнаруженная в детстве, может не отступить к 18 годам. И пациент, несмотря на возраст, продолжает нуждаться в поддержке.
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18:03 15.02.2023 (обновлено: 18:17 15.02.2023)
 

"Молодые взрослые". Жизнь после победы на опухолью

Читать ria.ru в
C 2021 года Фонд Хабенского помогает не только детям, но и молодым взрослым до 25 лет. Болезнь, обнаруженная в детстве, может не отступить к 18 годам. И пациент, несмотря на возраст, продолжает нуждаться в поддержке.
Молодые взрослые – это ребята от 18 до 25 лет, перенесшие онкологические и другие тяжелые заболевания головного и спинного мозга. Каждый подопечный Фонда Хабенского проходит свой непростой путь к победе над болезнью и возвращению к прежней жизни. Для большинства самое трудное – вернуться в социум. Приходится сталкиваться с неприятием и даже травлей со стороны сверстников. Запрос на реализацию проекта "Клуб молодых взрослых" пришел от самих подопечных. Помимо необходимой медицинской помощи Фонд Хабенского оказывает психологическую поддержку, помогает своим подопечным социализироваться и найти свое место в обществе.
 
ВидеоКонстантин ХабенскийБлаготворительный фонд Константина ХабенскогоОнкология
 
 
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