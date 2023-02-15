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"Молодые взрослые". Жизнь после победы на опухолью

"Молодые взрослые". Жизнь после победы на опухолью - РИА Новости, 15.02.2023

"Молодые взрослые". Жизнь после победы на опухолью

C 2021 года Фонд Хабенского помогает не только детям, но и молодым взрослым до 25 лет. Болезнь, обнаруженная в детстве, может не отступить к 18 годам. И пациент, несмотря на возраст, продолжает нуждаться в поддержке.

2023-02-15T18:03

2023-02-15T18:03

2023-02-15T18:17

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константин хабенский

благотворительный фонд константина хабенского

онкология

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Молодые взрослые – это ребята от 18 до 25 лет, перенесшие онкологические и другие тяжелые заболевания головного и спинного мозга. Каждый подопечный Фонда Хабенского проходит свой непростой путь к победе над болезнью и возвращению к прежней жизни. Для большинства самое трудное – вернуться в социум. Приходится сталкиваться с неприятием и даже травлей со стороны сверстников. Запрос на реализацию проекта "Клуб молодых взрослых" пришел от самих подопечных. Помимо необходимой медицинской помощи Фонд Хабенского оказывает психологическую поддержку, помогает своим подопечным социализироваться и найти свое место в обществе.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Молодые взрослые". Жизнь после победы на опухолью C 2021 года Фонд Хабенского помогает не только детям, но и молодым взрослым до 25 лет. Болезнь, обнаруженная в детстве, может не отступить к 18 годам. И пациент, несмотря на возраст, продолжает нуждаться в поддержке. Молодые взрослые – это ребята от 18 до 25 лет, перенесшие онкологические и другие тяжелые заболевания головного и спинного мозга. Каждый подопечный Фонда Хабенского проходит свой непростой путь к победе над болезнью и возвращению к прежней жизни. Для большинства самое трудное – вернуться в социум. Приходится сталкиваться с неприятием и даже травлей со стороны сверстников. Запрос на реализацию проекта "Клуб молодых взрослых" пришел от самих подопечных. Помимо необходимой медицинской помощи Фонд Хабенского оказывает психологическую поддержку, помогает своим подопечным социализироваться и найти свое место в обществе. 2023-02-15T18:03 true PT6M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, константин хабенский, благотворительный фонд константина хабенского, онкология, видео