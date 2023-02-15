https://ria.ru/20230215/fond-1852238269.html
"Молодые взрослые". Жизнь после победы на опухолью
"Молодые взрослые". Жизнь после победы на опухолью - РИА Новости, 15.02.2023
"Молодые взрослые". Жизнь после победы на опухолью
C 2021 года Фонд Хабенского помогает не только детям, но и молодым взрослым до 25 лет. Болезнь, обнаруженная в детстве, может не отступить к 18 годам. И пациент, несмотря на возраст, продолжает нуждаться в поддержке.
2023-02-15T18:03
2023-02-15T18:03
2023-02-15T18:17
видео
константин хабенский
благотворительный фонд константина хабенского
онкология
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Молодые взрослые – это ребята от 18 до 25 лет, перенесшие онкологические и другие тяжелые заболевания головного и спинного мозга. Каждый подопечный Фонда Хабенского проходит свой непростой путь к победе над болезнью и возвращению к прежней жизни. Для большинства самое трудное – вернуться в социум. Приходится сталкиваться с неприятием и даже травлей со стороны сверстников. Запрос на реализацию проекта "Клуб молодых взрослых" пришел от самих подопечных. Помимо необходимой медицинской помощи Фонд Хабенского оказывает психологическую поддержку, помогает своим подопечным социализироваться и найти свое место в обществе.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852233886_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1f4707f83d1cf44330d5f4d8c9d2458c.jpg
"Молодые взрослые". Жизнь после победы на опухолью
C 2021 года Фонд Хабенского помогает не только детям, но и молодым взрослым до 25 лет. Болезнь, обнаруженная в детстве, может не отступить к 18 годам. И пациент, несмотря на возраст, продолжает нуждаться в поддержке.
Молодые взрослые – это ребята от 18 до 25 лет, перенесшие онкологические и другие тяжелые заболевания головного и спинного мозга. Каждый подопечный Фонда Хабенского проходит свой непростой путь к победе над болезнью и возвращению к прежней жизни. Для большинства самое трудное – вернуться в социум. Приходится сталкиваться с неприятием и даже травлей со стороны сверстников. Запрос на реализацию проекта "Клуб молодых взрослых" пришел от самих подопечных. Помимо необходимой медицинской помощи Фонд Хабенского
оказывает психологическую поддержку, помогает своим подопечным социализироваться и найти свое место в обществе.
2023-02-15T18:03
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, константин хабенский, благотворительный фонд константина хабенского, онкология, видео
Видео, Константин Хабенский, Благотворительный фонд Константина Хабенского, Онкология
"Молодые взрослые". Жизнь после победы на опухолью
C 2021 года Фонд Хабенского помогает не только детям, но и молодым взрослым до 25 лет. Болезнь, обнаруженная в детстве, может не отступить к 18 годам. И пациент, несмотря на возраст, продолжает нуждаться в поддержке.
2023-02-15T18:03
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PT6M00S
18:03 15.02.2023 (обновлено: 18:17 15.02.2023)
"Молодые взрослые". Жизнь после победы на опухолью
C 2021 года Фонд Хабенского помогает не только детям, но и молодым взрослым до 25 лет. Болезнь, обнаруженная в детстве, может не отступить к 18 годам. И пациент, несмотря на возраст, продолжает нуждаться в поддержке.