https://ria.ru/20230215/feyki-1852139189.html
На Алтае журналистку осудили на шесть лет за фейки о российской армии
На Алтае журналистку осудили на шесть лет за фейки о российской армии - РИА Новости, 15.02.2023
На Алтае журналистку осудили на шесть лет за фейки о российской армии
Журналистка Мария Пономаренко приговорена в Барнауле к шести годам колонии за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщает региональное управление СК России. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:59
2023-02-15T12:59
2023-02-15T12:59
россия
барнаул
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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БАРНАУЛ, 15 фев - РИА Новости. Журналистка Мария Пономаренко приговорена в Барнауле к шести годам колонии за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщает региональное управление СК России. В конце апреля Пономаренко была арестована судом в Петербурге по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти и вражды). Как тогда сообщала объединенная пресс-служба судов города, Пономаренко в своем Telegram-канале в марте разместила ложную информацию об ударе по драмтеатру в Мариуполе. В релизе СУСК имя подсудимой не называется – Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор "44-летней жительнице" города. В ведомстве РИА Новости подтвердили, что речь идет о Марии Пономаренко. "Суд, приняв во внимание все доводы следствия, назначил жительнице Барнаула наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и публичных каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 5 лет", - говорится в сообщении управления. Там добавили, что фигурантка ранее "неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность". В судебном заседании Пономаренко, журналистка издания RusNews в Барнауле, свою вину не признала, добавила объединенная пресс-служба судов Алтайского края. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230208/arest-1850567245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, барнаул, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Барнаул, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
На Алтае журналистку осудили на шесть лет за фейки о российской армии
Алтайскую журналистку приговорили к шести годам колонии за фейки о Вооруженных силах
БАРНАУЛ, 15 фев - РИА Новости.
Журналистка Мария Пономаренко приговорена в Барнауле к шести годам колонии за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщает
региональное управление СК России.
В конце апреля Пономаренко была арестована судом в Петербурге
по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти и вражды). Как тогда сообщала объединенная пресс-служба судов города, Пономаренко в своем Telegram-канале в марте разместила ложную информацию об ударе по драмтеатру в Мариуполе
.
В релизе СУСК имя подсудимой не называется – Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор "44-летней жительнице" города. В ведомстве РИА Новости подтвердили, что речь идет о Марии Пономаренко.
"Суд, приняв во внимание все доводы следствия, назначил жительнице Барнаула наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и публичных каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 5 лет", - говорится в сообщении управления.
Там добавили, что фигурантка ранее "неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность".
В судебном заседании Пономаренко, журналистка издания RusNews в Барнауле, свою вину не признала, добавила объединенная пресс-служба судов Алтайского края
.
Приговор не вступил в законную силу.