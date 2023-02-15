https://ria.ru/20230215/feyki-1852139189.html

На Алтае журналистку осудили на шесть лет за фейки о российской армии

На Алтае журналистку осудили на шесть лет за фейки о российской армии - РИА Новости, 15.02.2023

На Алтае журналистку осудили на шесть лет за фейки о российской армии

Журналистка Мария Пономаренко приговорена в Барнауле к шести годам колонии за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщает региональное управление СК России. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:59

2023-02-15T12:59

2023-02-15T12:59

россия

барнаул

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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БАРНАУЛ, 15 фев - РИА Новости. Журналистка Мария Пономаренко приговорена в Барнауле к шести годам колонии за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщает региональное управление СК России. В конце апреля Пономаренко была арестована судом в Петербурге по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти и вражды). Как тогда сообщала объединенная пресс-служба судов города, Пономаренко в своем Telegram-канале в марте разместила ложную информацию об ударе по драмтеатру в Мариуполе. В релизе СУСК имя подсудимой не называется – Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор "44-летней жительнице" города. В ведомстве РИА Новости подтвердили, что речь идет о Марии Пономаренко. "Суд, приняв во внимание все доводы следствия, назначил жительнице Барнаула наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и публичных каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 5 лет", - говорится в сообщении управления. Там добавили, что фигурантка ранее "неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность". В судебном заседании Пономаренко, журналистка издания RusNews в Барнауле, свою вину не признала, добавила объединенная пресс-служба судов Алтайского края. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230208/arest-1850567245.html

https://ria.ru/20230208/shantazh-1850692792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, барнаул, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия