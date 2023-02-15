https://ria.ru/20230215/feyk-1852196322.html
Ростовская полиция опровергла данные о заминированных кошельках на улицах
Ростовская полиция опровергла данные о заминированных кошельках на улицах - РИА Новости, 15.02.2023
Ростовская полиция опровергла данные о заминированных кошельках на улицах
Распространяемая в мессенджерах на территории Ростовской области информация о появлении на улицах российских городов предметов, якобы предоставляющих угрозу,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:42
2023-02-15T15:42
2023-02-15T15:54
россия
ростовская область
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Распространяемая в мессенджерах на территории Ростовской области информация о появлении на улицах российских городов предметов, якобы предоставляющих угрозу, является ложной, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. На фото распространяемого сообщения, предоставленном РИА Новости источником, говорится о том, что "диверсанты выкладывают на дорогах, на лавках, в кустах телефоны, планшеты, кошельки, блокноты и прочие привлекающие внимание предметы. Все эти вещи заминированы". Указывается, что "это может произойти в любом городе европейской части России". Предлагается предупредить об этом знакомых и родных. "На территории Ростовской области стали распространяться сообщения в чатах мессенджеров о якобы существующей опасности, связанной с размещением на улицах городов различных субъектов Российской Федерации предоставляющих угрозу предметов. Данная информация является ложной", - говорится в сообщении ГУМВД.
https://ria.ru/20230208/minirovanie-1850627008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростовская область, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Ростовская область, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
15:42 15.02.2023 (обновлено: 15:54 15.02.2023)
Ростовская полиция опровергла данные о заминированных кошельках на улицах
Ростовская полиция назвала информацию о заминированных кошельках на улицах фейком