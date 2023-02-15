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Эстония выслала организатора акций "Бессмертного полка"

Эстония выслала организатора акций "Бессмертного полка" - РИА Новости, 15.02.2023

Эстония выслала организатора акций "Бессмертного полка"

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии по предложению полиции безопасности аннулировал долгосрочный вид на жительство организатора акций "Бессмертного РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:29

2023-02-15T15:29

2023-02-15T15:29

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 фев - РИА Новости. Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии по предложению полиции безопасности аннулировал долгосрочный вид на жительство организатора акций "Бессмертного полка" в республике Сергея Чаулина и выслал его из страны. "Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля", - сообщается в распространенном в среду пресс-релизе полиции безопасности (КАПО). Представитель КАПО уточнил, что Чаулин добровольно выехал из Эстонской Республики в Россию по собственному выбору. Полиция безопасности отметила, что не имеющий определенного гражданства Чаулин "долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации". Как сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR, Чаулин подтвердил, что находится в России. "Да, меня депортировали. Вызвали в полицию под предлогом отдать мне портреты "Бессмертного полка". Мне предъявили обвинения на 30-ти страницах, забрали телефон, документы и выслали. Как был в рабочей форме, так меня и депортировали. Даже не дали возможности позвонить адвокату", - сказал ERR Чаулин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, эстония, россия