https://ria.ru/20230215/draka-1852186739.html
СК установит обстоятельства драки женщины и школьника в батутном центре
СК установит обстоятельства драки женщины и школьника в батутном центре - РИА Новости, 15.02.2023
СК установит обстоятельства драки женщины и школьника в батутном центре
В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства конфликта с участием ребенка и посетительницы батутного центра, сообщила пресс-служба городского... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:12
2023-02-15T15:12
2023-02-15T15:12
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства конфликта с участием ребенка и посетительницы батутного центра, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. По данным следствия, женщина с тремя детьми находилась в батутном центре, там у её сына возник конфликт с другими несовершеннолетними. В ходе выяснения отношений женщина вмешалась в ситуацию и ударила по лицу одного из них. Ранее информированный источник сообщал РИА Новости, что женщина напала на шестиклассника, когда рядом был ее маленький сын. В ходе потасовки парень махнул ногой и случайно задел его в живот. В результате обе стороны написали заявление в полицию. Сообщалось, что прокурора Петербурга поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.
https://ria.ru/20230215/avtobus-1852074232.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург
СК установит обстоятельства драки женщины и школьника в батутном центре
СК заинтересовался обстоятельствами драки женщины с шестиклассником в батутном центре