https://ria.ru/20230215/draka-1852186739.html

СК установит обстоятельства драки женщины и школьника в батутном центре

СК установит обстоятельства драки женщины и школьника в батутном центре - РИА Новости, 15.02.2023

СК установит обстоятельства драки женщины и школьника в батутном центре

В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства конфликта с участием ребенка и посетительницы батутного центра, сообщила пресс-служба городского... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:12

2023-02-15T15:12

2023-02-15T15:12

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства конфликта с участием ребенка и посетительницы батутного центра, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. По данным следствия, женщина с тремя детьми находилась в батутном центре, там у её сына возник конфликт с другими несовершеннолетними. В ходе выяснения отношений женщина вмешалась в ситуацию и ударила по лицу одного из них. Ранее информированный источник сообщал РИА Новости, что женщина напала на шестиклассника, когда рядом был ее маленький сын. В ходе потасовки парень махнул ногой и случайно задел его в живот. В результате обе стороны написали заявление в полицию. Сообщалось, что прокурора Петербурга поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.

https://ria.ru/20230215/avtobus-1852074232.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург