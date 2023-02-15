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СК установит обстоятельства драки женщины и школьника в батутном центре - РИА Новости, 15.02.2023
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СК установит обстоятельства драки женщины и школьника в батутном центре
СК установит обстоятельства драки женщины и школьника в батутном центре - РИА Новости, 15.02.2023
СК установит обстоятельства драки женщины и школьника в батутном центре
В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства конфликта с участием ребенка и посетительницы батутного центра, сообщила пресс-служба городского... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:12
2023-02-15T15:12
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства конфликта с участием ребенка и посетительницы батутного центра, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. По данным следствия, женщина с тремя детьми находилась в батутном центре, там у её сына возник конфликт с другими несовершеннолетними. В ходе выяснения отношений женщина вмешалась в ситуацию и ударила по лицу одного из них. Ранее информированный источник сообщал РИА Новости, что женщина напала на шестиклассника, когда рядом был ее маленький сын. В ходе потасовки парень махнул ногой и случайно задел его в живот. В результате обе стороны написали заявление в полицию. Сообщалось, что прокурора Петербурга поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург
15:12 15.02.2023
 
СК установит обстоятельства драки женщины и школьника в батутном центре

СК заинтересовался обстоятельствами драки женщины с шестиклассником в батутном центре

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства конфликта с участием ребенка и посетительницы батутного центра, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.
"Проводится доследственная проверка по факту конфликта, произошедшего 12 февраля 2023 года в батутном центре, расположенном на улице Коллонтай между местной жительницей 1983 года рождения и 12-летним школьником", - говорится в сообщении.
По данным следствия, женщина с тремя детьми находилась в батутном центре, там у её сына возник конфликт с другими несовершеннолетними. В ходе выяснения отношений женщина вмешалась в ситуацию и ударила по лицу одного из них.
Ранее информированный источник сообщал РИА Новости, что женщина напала на шестиклассника, когда рядом был ее маленький сын. В ходе потасовки парень махнул ногой и случайно задел его в живот. В результате обе стороны написали заявление в полицию.
Сообщалось, что прокурора Петербурга поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
08:59
СК проверит сообщения о ребенке, высаженном из автобуса в Красноярске
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-Петербург
 
 
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