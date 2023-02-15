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В Донецке более 20 домов повредило обстрелом со стороны украинских военных

В Донецке более 20 домов повредило обстрелом со стороны украинских военных - РИА Новости, 15.02.2023

В Донецке более 20 домов повредило обстрелом со стороны украинских военных

Двадцать частных и два многоквартирных жилых дома повреждены при обстреле Буденновского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:07

2023-02-15T15:07

2023-02-15T15:07

специальная военная операция на украине

происшествия

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Двадцать частных и два многоквартирных жилых дома повреждены при обстреле Буденновского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: Буденновский район: улица Ольшанского, 7 "а"/1, 9 "а"/1 - многоквартирные жилые дома", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.В ведомстве добавили, что в результате обстрела повреждены еще 20 частных жилых домов по улицам Прокофьева, Енисейской, Ольшанского и Оршанской.Ранее представительство сообщило, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО "Смерч" по Пролетарскому и Буденновскому районам Донецка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс