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В Донецке более 20 домов повредило обстрелом со стороны украинских военных - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Донецке более 20 домов повредило обстрелом со стороны украинских военных
В Донецке более 20 домов повредило обстрелом со стороны украинских военных - РИА Новости, 15.02.2023
В Донецке более 20 домов повредило обстрелом со стороны украинских военных
Двадцать частных и два многоквартирных жилых дома повреждены при обстреле Буденновского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:07
2023-02-15T15:07
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Двадцать частных и два многоквартирных жилых дома повреждены при обстреле Буденновского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: Буденновский район: улица Ольшанского, 7 "а"/1, 9 "а"/1 - многоквартирные жилые дома", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.В ведомстве добавили, что в результате обстрела повреждены еще 20 частных жилых домов по улицам Прокофьева, Енисейской, Ольшанского и Оршанской.Ранее представительство сообщило, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО "Смерч" по Пролетарскому и Буденновскому районам Донецка.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
15:07 15.02.2023
 
В Донецке более 20 домов повредило обстрелом со стороны украинских военных

Представительство ДНР: 22 дома повреждены при обстреле ВСУ Буденновского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Двадцать частных и два многоквартирных жилых дома повреждены при обстреле Буденновского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: Буденновский район: улица Ольшанского, 7 "а"/1, 9 "а"/1 - многоквартирные жилые дома", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
В ведомстве добавили, что в результате обстрела повреждены еще 20 частных жилых домов по улицам Прокофьева, Енисейской, Ольшанского и Оршанской.
Ранее представительство сообщило, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО "Смерч" по Пролетарскому и Буденновскому районам Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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