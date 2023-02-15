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В Донецке более 20 домов повредило обстрелом со стороны украинских военных
В Донецке более 20 домов повредило обстрелом со стороны украинских военных - РИА Новости, 15.02.2023
В Донецке более 20 домов повредило обстрелом со стороны украинских военных
Двадцать частных и два многоквартирных жилых дома повреждены при обстреле Буденновского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:07
2023-02-15T15:07
2023-02-15T15:07
специальная военная операция на украине
происшествия
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вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Двадцать частных и два многоквартирных жилых дома повреждены при обстреле Буденновского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: Буденновский район: улица Ольшанского, 7 "а"/1, 9 "а"/1 - многоквартирные жилые дома", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.В ведомстве добавили, что в результате обстрела повреждены еще 20 частных жилых домов по улицам Прокофьева, Енисейской, Ольшанского и Оршанской.Ранее представительство сообщило, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО "Смерч" по Пролетарскому и Буденновскому районам Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
В Донецке более 20 домов повредило обстрелом со стороны украинских военных
Представительство ДНР: 22 дома повреждены при обстреле ВСУ Буденновского района Донецка