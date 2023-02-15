https://ria.ru/20230215/donetsk-1852120994.html

Мэр Донецка рассказал о повреждениях города при обстреле

Мэр Донецка рассказал о повреждениях города при обстреле - РИА Новости, 15.02.2023

Мэр Донецка рассказал о повреждениях города при обстреле

Здания больницы и управления металлургического завода в Ленинском районе Донецка повреждены при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:59

2023-02-15T11:59

2023-02-15T11:59

донецк

происшествия

жкх

ленинский район

алексей кулемзин (донецк)

донецкий металлургический завод

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Здания больницы и управления металлургического завода в Ленинском районе Донецка повреждены при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В Ленинском районе по улице Ткаченко повреждены оконные блоки и кровля больницы №6. Также получили повреждения здания заводоуправления ДМЗ (Донецкого металлургического завода)", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230215/donetsk-1852085275.html

донецк

ленинский район

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