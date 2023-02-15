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Мэр Донецка рассказал о повреждениях города при обстреле - РИА Новости, 15.02.2023
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Мэр Донецка рассказал о повреждениях города при обстреле
Мэр Донецка рассказал о повреждениях города при обстреле - РИА Новости, 15.02.2023
Мэр Донецка рассказал о повреждениях города при обстреле
Здания больницы и управления металлургического завода в Ленинском районе Донецка повреждены при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:59
2023-02-15T11:59
донецк
происшествия
жкх
ленинский район
алексей кулемзин (донецк)
донецкий металлургический завод
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Здания больницы и управления металлургического завода в Ленинском районе Донецка повреждены при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В Ленинском районе по улице Ткаченко повреждены оконные блоки и кровля больницы №6. Также получили повреждения здания заводоуправления ДМЗ (Донецкого металлургического завода)", - написал он в своем телеграм-канале.
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донецк
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донецк, происшествия, жкх, ленинский район, алексей кулемзин (донецк), донецкий металлургический завод
Донецк, Происшествия, ЖКХ, Ленинский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкий металлургический завод
11:59 15.02.2023
 
Мэр Донецка рассказал о повреждениях города при обстреле

Мэр Кулемзин: здания больницы и управления завода в Донецке повреждены при обстреле

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Донецка
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Здания больницы и управления металлургического завода в Ленинском районе Донецка повреждены при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В Ленинском районе по улице Ткаченко повреждены оконные блоки и кровля больницы №6. Также получили повреждения здания заводоуправления ДМЗ (Донецкого металлургического завода)", - написал он в своем телеграм-канале.
Выбитые окна и осколки на земле: обстрел Макеевки и больницы Пролетарского района Донецка - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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ДонецкПроисшествияЖКХЛенинский районАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкий металлургический завод
 
 
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