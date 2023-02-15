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В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск
В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 15.02.2023
В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск
Женщина пострадала при обстреле Буденновского района Донецка украинскими войсками, в городе повреждены магазин, два дома и больница, сообщило представительство... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:43
2023-02-15T10:43
2023-02-15T11:08
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Буденновского района Донецка украинскими войсками, в городе повреждены магазин, два дома и больница, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 февраля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Буденновский район): по улице Ольшанского, 9 "а" пострадала женщина 1953 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.В ведомстве добавили, что в результате обстрела в Буденновском районе поврежден магазин "Феникс" и два частных жилых дома.Кроме того, представительством зафиксированы повреждения инфраструктуры Центральной городской клинической больницы №9 в Пролетарском районе Донецка.Ранее представительство сообщило, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО "Смерч" по Пролетарскому и Буденновскому районам Донецка.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выбитые окна и осколки на земле: обстрел Макеевки и больницы Пролетарского района Донецка
Выбитые окна и осколки на земле: обстрел Макеевки и больницы Пролетарского района Донецка
2023-02-15T10:43
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
10:43 15.02.2023 (обновлено: 11:08 15.02.2023)
В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск
Представительство ДНР: при обстреле Донецка ранена женщина, повреждены магазин и больница