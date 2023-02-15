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В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск

В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 15.02.2023

В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск

Женщина пострадала при обстреле Буденновского района Донецка украинскими войсками, в городе повреждены магазин, два дома и больница, сообщило представительство... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:43

2023-02-15T10:43

2023-02-15T11:08

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Буденновского района Донецка украинскими войсками, в городе повреждены магазин, два дома и больница, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 февраля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Буденновский район): по улице Ольшанского, 9 "а" пострадала женщина 1953 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.В ведомстве добавили, что в результате обстрела в Буденновском районе поврежден магазин "Феникс" и два частных жилых дома.Кроме того, представительством зафиксированы повреждения инфраструктуры Центральной городской клинической больницы №9 в Пролетарском районе Донецка.Ранее представительство сообщило, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО "Смерч" по Пролетарскому и Буденновскому районам Донецка.

донецк

донецкая народная республика

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Выбитые окна и осколки на земле: обстрел Макеевки и больницы Пролетарского района Донецка Выбитые окна и осколки на земле: обстрел Макеевки и больницы Пролетарского района Донецка 2023-02-15T10:43 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика