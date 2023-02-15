https://ria.ru/20230215/donetsk-1852088864.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще три ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку еще три ракеты из РСЗО - РИА Новости, 15.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще три ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:21
2023-02-15T10:21
2023-02-15T10:26
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Константиновка – город Донецк (Петровский район): выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230215/pantera-1851988146.html
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петровский район, донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
10:21 15.02.2023 (обновлено: 10:26 15.02.2023)
Украинские войска выпустили по Донецку еще три ракеты из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще три ракеты из РСЗО HIMARS