https://ria.ru/20230215/donetsk-1852085275.html
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по двум районам Донецка
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по двум районам Донецка - РИА Новости, 15.02.2023
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по двум районам Донецка
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО БМ-30 "Смерч" по Пролетарскому и Буденовскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:08
2023-02-15T10:08
2023-02-15T11:07
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
украина
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852101090_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18e216a4536dafc75ae0829865124300.jpg
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО БМ-30 "Смерч" по Пролетарскому и Буденовскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Пролетарский и Буденовский районы): выпущено две ракеты из РСЗО БМ-30 "Смерч", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил, что в Будённовском районе есть повреждения частных жилых домов, в Пролетарском районе повреждено здание больницы № 9.
https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852101090_311:0:1751:1080_1920x0_80_0_0_a7ea13d037321d53abec79c6ca457cc2.jpg
Выбитые окна и осколки на земле: обстрел Макеевки и больницы Пролетарского района Донецка
Выбитые окна и осколки на земле: обстрел Макеевки и больницы Пролетарского района Донецка
2023-02-15T10:08
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, украина, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк)
10:08 15.02.2023 (обновлено: 11:07 15.02.2023)
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по двум районам Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО БМ-30 "Смерч" двум районам Донецка