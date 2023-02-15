https://ria.ru/20230215/donetsk-1852085275.html

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по двум районам Донецка

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по двум районам Донецка - РИА Новости, 15.02.2023

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по двум районам Донецка

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО БМ-30 "Смерч" по Пролетарскому и Буденовскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:08

2023-02-15T10:08

2023-02-15T11:07

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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происшествия

украина

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО БМ-30 "Смерч" по Пролетарскому и Буденовскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Пролетарский и Буденовский районы): выпущено две ракеты из РСЗО БМ-30 "Смерч", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил, что в Будённовском районе есть повреждения частных жилых домов, в Пролетарском районе повреждено здание больницы № 9.

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

донецк

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Выбитые окна и осколки на земле: обстрел Макеевки и больницы Пролетарского района Донецка Выбитые окна и осколки на земле: обстрел Макеевки и больницы Пролетарского района Донецка 2023-02-15T10:08 true PT0M48S

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, украина, алексей кулемзин (донецк)