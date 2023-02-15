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В Донецке два раза сработала противовоздушная оборона - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/donetsk-1852067709.html
В Донецке два раза сработала противовоздушная оборона
В Донецке два раза сработала противовоздушная оборона - РИА Новости, 15.02.2023
В Донецке два раза сработала противовоздушная оборона
В Донецке утром в среду два раза сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T07:57
2023-02-15T08:41
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
россия
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. В Донецке утром в среду два раза сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости. Залпы и звуки взрывов в воздухе были слышны в центре города. Накануне, во вторник, Минобороны РФ сообщило, что только за сутки в зоне СВО средствами ПВО было сбито шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и девять украинских беспилотников.
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происшествия, донецк, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Россия
07:57 15.02.2023 (обновлено: 08:41 15.02.2023)
 
В Донецке два раза сработала противовоздушная оборона

В Донецке утром 15 февраля прогремели взрывы, два раза сработала система ПВО

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Город Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. В Донецке утром в среду два раза сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости.
Залпы и звуки взрывов в воздухе были слышны в центре города.
Накануне, во вторник, Минобороны РФ сообщило, что только за сутки в зоне СВО средствами ПВО было сбито шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и девять украинских беспилотников.
Разрушенное здание после обстрела со стороны украинских войск в Иловайске - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
07:54Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Иловайск
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкРоссия
 
 
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