https://ria.ru/20230215/donetsk-1852067709.html

В Донецке два раза сработала противовоздушная оборона

В Донецке два раза сработала противовоздушная оборона - РИА Новости, 15.02.2023

В Донецке два раза сработала противовоздушная оборона

В Донецке утром в среду два раза сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T07:57

2023-02-15T07:57

2023-02-15T08:41

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

россия

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. В Донецке утром в среду два раза сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости. Залпы и звуки взрывов в воздухе были слышны в центре города. Накануне, во вторник, Минобороны РФ сообщило, что только за сутки в зоне СВО средствами ПВО было сбито шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и девять украинских беспилотников.

https://ria.ru/20230215/obstrel-1852067570.html

донецк

россия

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происшествия, донецк, россия