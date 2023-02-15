https://ria.ru/20230215/donetsk-1852067709.html
В Донецке два раза сработала противовоздушная оборона
В Донецке два раза сработала противовоздушная оборона - РИА Новости, 15.02.2023
В Донецке два раза сработала противовоздушная оборона
В Донецке утром в среду два раза сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T07:57
2023-02-15T07:57
2023-02-15T08:41
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
россия
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. В Донецке утром в среду два раза сработала противовоздушная оборона, передает корреспондент РИА Новости. Залпы и звуки взрывов в воздухе были слышны в центре города. Накануне, во вторник, Минобороны РФ сообщило, что только за сутки в зоне СВО средствами ПВО было сбито шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и девять украинских беспилотников.
https://ria.ru/20230215/obstrel-1852067570.html
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происшествия, донецк, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Россия
07:57 15.02.2023 (обновлено: 08:41 15.02.2023)
В Донецке два раза сработала противовоздушная оборона
В Донецке утром 15 февраля прогремели взрывы, два раза сработала система ПВО