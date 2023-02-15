https://ria.ru/20230215/dodon-1852184546.html
Додон призвал Санду не сеять панику среди населения
Додон призвал Санду не сеять панику среди населения - РИА Новости, 15.02.2023
Додон призвал Санду не сеять панику среди населения
Бывший президент Молдавии Игорь Додон, комментируя заявление главы республики Майи Санду о возможной дестабилизации ситуации в стране, призвал ее не вводить... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T15:05
2023-02-15T15:05
2023-02-15T15:05
в мире
молдавия
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майя санду
игорь додон
владимир зеленский
европейский совет
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КИШИНЕВ, 15 фев – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон, комментируя заявление главы республики Майи Санду о возможной дестабилизации ситуации в стране, призвал ее не вводить население в заблуждение и не сеять панику. Ранее Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств. "Заявление Санду о возможной дестабилизации ситуации в Молдавии, о диверсантах и заложниках – это спекуляции. Президент пугает народ страшилками в надежде спасти свой рейтинг. Молдавии сейчас ничего не грозит… Если бы что-то угрожало, Санду бы не пошла на концерт в воскресенье, а в понедельник она уже напугала страну войной и диверсантами. Это неправильно. Задача президента - успокоить граждан, а не вводить их в заблуждение и не сеять панику", - сказал Додон в среду журналистам. Политик назвал заявления Санду ложью и попыткой отвлечь внимание жителей страны от проблем в экономике. "Единственная проблема для Молдавии - это сама Санду и ее окружение. Только эта группировка может как-то дестабилизировать ситуацию или втянуть страну в войну", - добавил Додон.
https://ria.ru/20230213/sandu-1851728422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, сербия, россия, майя санду, игорь додон, владимир зеленский, европейский совет
В мире, Молдавия, Сербия, Россия, Майя Санду, Игорь Додон, Владимир Зеленский, Европейский совет
Додон призвал Санду не сеять панику среди населения
Экс-глава Молдавии Додон призвал Санду не вводить людей в заблуждение и не сеять панику
КИШИНЕВ, 15 фев – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон, комментируя заявление главы республики Майи Санду о возможной дестабилизации ситуации в стране, призвал ее не вводить население в заблуждение и не сеять панику.
Ранее Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский
во время выступления в Европейском совете
заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России
, Белоруссии
, Сербии
и Черногории
, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич
в ответ на заявление Санду потребовал доказательств.
"Заявление Санду о возможной дестабилизации ситуации в Молдавии, о диверсантах и заложниках – это спекуляции. Президент пугает народ страшилками в надежде спасти свой рейтинг. Молдавии сейчас ничего не грозит… Если бы что-то угрожало, Санду бы не пошла на концерт в воскресенье, а в понедельник она уже напугала страну войной и диверсантами. Это неправильно. Задача президента - успокоить граждан, а не вводить их в заблуждение и не сеять панику", - сказал Додон в среду журналистам.
Политик назвал заявления Санду ложью и попыткой отвлечь внимание жителей страны от проблем в экономике.
"Единственная проблема для Молдавии - это сама Санду и ее окружение. Только эта группировка может как-то дестабилизировать ситуацию или втянуть страну в войну", - добавил Додон.