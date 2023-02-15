https://ria.ru/20230215/diversiya-1852211015.html
Херш назвал свое расследование подрыва "Северных потоков" первым этапом
Херш назвал свое расследование подрыва "Северных потоков" первым этапом - РИА Новости, 15.02.2023
Херш назвал свое расследование подрыва "Северных потоков" первым этапом
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, опубликовавший статью о причастности США к диверсии на российских газопроводах "Северный... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:33
2023-02-15T16:33
2023-02-15T17:29
в мире
сша
джо байден
государственный департамент сша
газпром
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, опубликовавший статью о причастности США к диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", призвал "не переключаться" и заявил, что "это только первый этап". Ранее сообщалось, что Херш обвинил ведущие американские СМИ и власти в замалчивании истории о причастности Вашингтона к подрыву "Северных потоков". "Не переключайтесь. Мы только на первой базе", - написал Херш в своем блоге, использовав термин из бейсбола. "Вероятно, можно узнать больше о решении (президента США) Джо Байдена не оставить правительству Германии вариантов для размышлений по поводу отсутствия дешевого газа этой зимой", - добавил журналист.Расследование Херша, которое тот разместил в собственном блоге, было практически проигнорировано ведущими американскими СМИ, а власти США повторили, что не имеют отношения к прошлогодним взрывам на дне моря.Херш обратил внимание, что газеты New York Times и Washington Post, многократно в прошлом предоставлявшие ему трибуну для высказываний, на этот раз "не опубликовали ни слова о трубопроводной истории, даже не процитировали опровержение Белого дома". "Аналогичным образом призывы к полноценному расследованию... со стороны официальных лиц в России и Китае были проигнорированы американскими СМИ", - добавил он.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. По данным журналиста, Белый дом опасался, что из-за работы "Северных потоков" Германия не захочет предоставлять помощь Украине. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230215/khersh-1852058881.html
https://ria.ru/20230213/berns-1851818986.html
https://ria.ru/20230213/khersh-1851824297.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, государственный департамент сша, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", алексей миллер, генеральная прокуратура рф, россия, европа
В мире, США, Джо Байден, Государственный департамент США, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Алексей Миллер, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Европа
16:33 15.02.2023 (обновлено: 17:29 15.02.2023)
Херш назвал свое расследование подрыва "Северных потоков" первым этапом
Автор статьи о подрыве Вашингтоном "Северных потоков" Херш назвал ее первым этапом
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, опубликовавший статью о причастности США к диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", призвал "не переключаться" и заявил, что "это только первый этап".
Ранее сообщалось, что Херш обвинил ведущие американские СМИ и власти в замалчивании истории о причастности Вашингтона к подрыву "Северных потоков".
"Не переключайтесь. Мы только на первой базе", - написал Херш в своем блоге, использовав термин из бейсбола. "Вероятно, можно узнать больше о решении (президента США) Джо Байдена не оставить правительству Германии вариантов для размышлений по поводу отсутствия дешевого газа этой зимой", - добавил журналист.
Расследование Херша, которое тот разместил в собственном блоге, было практически проигнорировано ведущими американскими СМИ, а власти США повторили, что не имеют отношения к прошлогодним взрывам на дне моря.
Херш обратил внимание, что газеты New York Times и Washington Post, многократно в прошлом предоставлявшие ему трибуну для высказываний, на этот раз "не опубликовали ни слова о трубопроводной истории, даже не процитировали опровержение Белого дома". "Аналогичным образом призывы к полноценному расследованию... со стороны официальных лиц в России и Китае были проигнорированы американскими СМИ", - добавил он.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. По данным журналиста, Белый дом опасался, что из-за работы "Северных потоков" Германия не захочет предоставлять помощь Украине.
Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США
не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп
призвал верить позиции США.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке" и "Северном пот
оке 2". Германия
, Дания
и Швеция
не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ
инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин
31 октября сообщал, что "Газпром
" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер
доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.