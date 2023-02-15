https://ria.ru/20230215/diversiya-1852171186.html
СК заподозрил четырех человек в диверсии на железной дороге в Пензе
СК заподозрил четырех человек в диверсии на железной дороге в Пензе - РИА Новости, 15.02.2023
СК заподозрил четырех человек в диверсии на железной дороге в Пензе
Четверо молодых людей, в том числе 16-летний подросток, обвиняются в совершении диверсии на железной дороге в Пензе, сообщило Центральное межрегиональное... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:31
2023-02-15T14:31
2023-02-15T14:50
происшествия
пенза
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 15 фев - РИА Новости. Четверо молодых людей, в том числе 16-летний подросток, обвиняются в совершении диверсии на железной дороге в Пензе, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своем телеграм-канале.По данным следствия, в декабре фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, на территории Пензы совершили два поджога объектов инфраструктуры на Куйбышевской железной дороге, чем причинили собственнику инфраструктуры ущерб на сумму более 600 тысяч рублей."В отношении четверых жителей Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 281 УК РФ "Диверсия"... В настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Обвиняемым избраны меры пресечения", - говорится в сообщении.Уточняется, что противоправные действия злоумышленников - 2006 года рождения, 1998 года рождения и двоих 2004 года рождения - были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что все четверо задержаны, трое из них арестованы.Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до 20 лет заключения.
https://ria.ru/20230215/zaderzhanie-1852155847.html
https://ria.ru/20230123/terakty-1846761882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пенза, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пенза, Следственный комитет России (СК РФ)
14:31 15.02.2023 (обновлено: 14:50 15.02.2023)
СК заподозрил четырех человек в диверсии на железной дороге в Пензе
СК заподозрил в диверсии на железной дороге в Пензе четырех человек, в том числе подростка
САРАТОВ, 15 фев - РИА Новости.
Четверо молодых людей, в том числе 16-летний подросток, обвиняются в совершении диверсии на железной дороге в Пензе, сообщило
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своем телеграм-канале.
По данным следствия, в декабре фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, на территории Пензы совершили два поджога объектов инфраструктуры на Куйбышевской железной дороге, чем причинили собственнику инфраструктуры ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.
"В отношении четверых жителей Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 281 УК РФ "Диверсия"... В настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Обвиняемым избраны меры пресечения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что противоправные действия злоумышленников - 2006 года рождения, 1998 года рождения и двоих 2004 года рождения - были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что все четверо задержаны, трое из них арестованы.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до 20 лет заключения.