https://ria.ru/20230215/diversiya-1852171186.html

СК заподозрил четырех человек в диверсии на железной дороге в Пензе

СК заподозрил четырех человек в диверсии на железной дороге в Пензе - РИА Новости, 15.02.2023

СК заподозрил четырех человек в диверсии на железной дороге в Пензе

Четверо молодых людей, в том числе 16-летний подросток, обвиняются в совершении диверсии на железной дороге в Пензе, сообщило Центральное межрегиональное... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:31

2023-02-15T14:31

2023-02-15T14:50

происшествия

пенза

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 15 фев - РИА Новости. Четверо молодых людей, в том числе 16-летний подросток, обвиняются в совершении диверсии на железной дороге в Пензе, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своем телеграм-канале.По данным следствия, в декабре фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, на территории Пензы совершили два поджога объектов инфраструктуры на Куйбышевской железной дороге, чем причинили собственнику инфраструктуры ущерб на сумму более 600 тысяч рублей."В отношении четверых жителей Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 281 УК РФ "Диверсия"... В настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Обвиняемым избраны меры пресечения", - говорится в сообщении.Уточняется, что противоправные действия злоумышленников - 2006 года рождения, 1998 года рождения и двоих 2004 года рождения - были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что все четверо задержаны, трое из них арестованы.Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до 20 лет заключения.

https://ria.ru/20230215/zaderzhanie-1852155847.html

https://ria.ru/20230123/terakty-1846761882.html

пенза

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пенза, следственный комитет россии (ск рф)