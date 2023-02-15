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Российский солдат рассказал об охоте украинцев за бойцами группы "Вагнер" - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/diversanty-1852284240.html
Российский солдат рассказал об охоте украинцев за бойцами группы "Вагнер"
Российский солдат рассказал об охоте украинцев за бойцами группы "Вагнер" - РИА Новости, 15.02.2023
Российский солдат рассказал об охоте украинцев за бойцами группы "Вагнер"
Диверсанты киевского режима пытаются взять в плен членов группы "Вагнер". В плену их подвергают особо жестоким пыткам, рассказал РИА Новости вернувшийся из... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T22:33
2023-02-15T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
дмитрий галкин
владимир путин
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Диверсанты киевского режима пытаются взять в плен членов группы "Вагнер". В плену их подвергают особо жестоким пыткам, рассказал РИА Новости вернувшийся из украинского плена солдат ВС РФ Дмитрий Галкин. "Вышел с позиций в магазин и меня взяли (украинские) ДРГ-шники (участники диверсионно-разведывательной группы). Сначала спрашивали где часть, кто, что, как. О вооружении. Танки. Артиллерия их интересовала. Было силовое воздействие. Пытки. Они думали я "Вагнер". Сразу так решили из-за моих наколок. Спецсредств (применено) не было. Били. Подвесили. Не знаю почему так интересовались "Вагнером". Я, дело в том, что тогда в первый раз услышал, что есть такая организация "Вагнер". Потом я в плену уже встречался с пацанами. Они к ним жестко относятся", - рассказал агентству вернувшийся из плена российский солдат. По словам Галкина, надсмотрщики в плену издевались и истязали его ради забавы. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230215/vagner-1852198080.html
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в мире, россия, украина, донбасс, дмитрий галкин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Дмитрий Галкин, Владимир Путин
22:33 15.02.2023
 
Российский солдат рассказал об охоте украинцев за бойцами группы "Вагнер"

Российский солдат рассказал, что украинские диверсанты охотятся за бойцами группы "Вагнер"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБойцы группы "Вагнер" в Артемовске в ДНР
Бойцы группы Вагнер в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Бойцы группы "Вагнер" в Артемовске в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Диверсанты киевского режима пытаются взять в плен членов группы "Вагнер". В плену их подвергают особо жестоким пыткам, рассказал РИА Новости вернувшийся из украинского плена солдат ВС РФ Дмитрий Галкин.
"Вышел с позиций в магазин и меня взяли (украинские) ДРГ-шники (участники диверсионно-разведывательной группы). Сначала спрашивали где часть, кто, что, как. О вооружении. Танки. Артиллерия их интересовала. Было силовое воздействие. Пытки. Они думали я "Вагнер". Сразу так решили из-за моих наколок. Спецсредств (применено) не было. Били. Подвесили. Не знаю почему так интересовались "Вагнером". Я, дело в том, что тогда в первый раз услышал, что есть такая организация "Вагнер". Потом я в плену уже встречался с пацанами. Они к ним жестко относятся", - рассказал агентству вернувшийся из плена российский солдат.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 15:46Специальная военная операция на Украине
Пригожин показал бойца группы "Вагнер", которого "казнили" в интернете
По словам Галкина, надсмотрщики в плену издевались и истязали его ради забавы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вагнер-Центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Вчера, 21:22Специальная военная операция на Украине
В США предложили объявить группу "Вагнер" террористической организацией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассДмитрий ГалкинВладимир Путин
 
 
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