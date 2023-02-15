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ВС России за сутки уничтожили восемь украинских диверсионных групп - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/diversanty-1852174647.html
ВС России за сутки уничтожили восемь украинских диверсионных групп
ВС России за сутки уничтожили восемь украинских диверсионных групп - РИА Новости, 15.02.2023
ВС России за сутки уничтожили восемь украинских диверсионных групп
На Купянском направлении Киев за сутки потерял около 100 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в районах населенных пунктов... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:36
2023-02-15T14:43
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
украина
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял около 100 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ."Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30. Также в районе населенного пункта Ветеринарное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", - сказали в ведомстве.
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луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, украина, безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:36 15.02.2023 (обновлено: 14:43 15.02.2023)
 
ВС России за сутки уничтожили восемь украинских диверсионных групп

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили восемь ДРГ в Харьковской области и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБоец Вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции
Боец Вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Боец Вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял около 100 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

По данным Минобороны, в районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30. Также в районе населенного пункта Ветеринарное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", - сказали в ведомстве.
БТР-82А на блокпосту в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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