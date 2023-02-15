14:36 15.02.2023 (обновлено: 14:43 15.02.2023)
ВС России за сутки уничтожили восемь украинских диверсионных групп
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили восемь ДРГ в Харьковской области и ЛНР
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБоец Вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции
Боец Вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял около 100 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, в районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30. Также в районе населенного пункта Ветеринарное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", - сказали в ведомстве.
По данным Минобороны, в районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30. Также в районе населенного пункта Ветеринарное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", - сказали в ведомстве.