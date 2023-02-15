https://ria.ru/20230215/diversanty-1852174647.html

ВС России за сутки уничтожили восемь украинских диверсионных групп

ВС России за сутки уничтожили восемь украинских диверсионных групп - РИА Новости, 15.02.2023

ВС России за сутки уничтожили восемь украинских диверсионных групп

На Купянском направлении Киев за сутки потерял около 100 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в районах населенных пунктов... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:36

2023-02-15T14:36

2023-02-15T14:43

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

украина

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. На Купянском направлении Киев за сутки потерял около 100 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ."Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30. Также в районе населенного пункта Ветеринарное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230215/kharkov-1852095599.html

россия

луганская народная республика

украина

харьковская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, луганская народная республика, украина, безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр