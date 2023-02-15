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Главврач липецкого онкодиспансера рассказал Путину о зарплатах медиков

Главврач липецкого онкодиспансера рассказал Путину о зарплатах медиков - РИА Новости, 15.02.2023

Главврач липецкого онкодиспансера рассказал Путину о зарплатах медиков

Главврач липецкого областного онкологического диспансера Сергей Шинкарев рассказал президенту Владимиру Путину, что средняя зарплата врача в учреждении... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:27

2023-02-15T18:27

2023-02-15T18:54

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Главврач липецкого областного онкологического диспансера Сергей Шинкарев рассказал президенту Владимиру Путину, что средняя зарплата врача в учреждении составляет 110 тысяч рублей. Путин в среду провел по видеосвязи совещание, посвященное открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов России. Среди объектов - новый корпус липецкого областного онкологического диспансера. Он включает в себя операционный блок и отделение анестезиологии и реанимации. "У врача средняя зарплата очень высокая — 110 тысяч рублей. Для нас это очень хорошо", — сказал президенту Шинкарев. Президент интересовался, где и как часто медицинские работники проходят переподготовку. "Мы сейчас участвуем в системе непрерывного медицинского образования. Наш ведущий центр — это центр, который возглавляет институт Герцена. И мы под руководством Андрея Дмитриевича Каприна постоянно повышаем квалификацию как в Герцена, так и в институте Цыба, так и в институте урологии имени Лопаткина. У нас очень тесные связи", — рассказал Шинкарев. Также президент спросил, какое количество сотрудников работает в онкологическом диспансере. "У нас коллектив 937 человек. У нас очень высокая укомплектованность, средних медработников почти 100%. Врачей у нас 99%", — сообщил Шинкарев. В ответ на вопрос президента главврач сказал, что коллектив очень рад открытию нового корпуса. "Очень! Настолько хороший и потрясающий блок! Все наши сотрудники очень благодарны за то, что он у нас есть", — добавил Шинкарев.

https://ria.ru/20230109/zarplata-1843692470.html

https://ria.ru/20221206/zarplata-1836750591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, липецкая область