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Главврач липецкого онкодиспансера рассказал Путину о зарплатах медиков
Главврач липецкого онкодиспансера рассказал Путину о зарплатах медиков - РИА Новости, 15.02.2023
Главврач липецкого онкодиспансера рассказал Путину о зарплатах медиков
Главврач липецкого областного онкологического диспансера Сергей Шинкарев рассказал президенту Владимиру Путину, что средняя зарплата врача в учреждении... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:27
2023-02-15T18:27
2023-02-15T18:54
общество
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Главврач липецкого областного онкологического диспансера Сергей Шинкарев рассказал президенту Владимиру Путину, что средняя зарплата врача в учреждении составляет 110 тысяч рублей. Путин в среду провел по видеосвязи совещание, посвященное открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов России. Среди объектов - новый корпус липецкого областного онкологического диспансера. Он включает в себя операционный блок и отделение анестезиологии и реанимации. "У врача средняя зарплата очень высокая — 110 тысяч рублей. Для нас это очень хорошо", — сказал президенту Шинкарев. Президент интересовался, где и как часто медицинские работники проходят переподготовку. "Мы сейчас участвуем в системе непрерывного медицинского образования. Наш ведущий центр — это центр, который возглавляет институт Герцена. И мы под руководством Андрея Дмитриевича Каприна постоянно повышаем квалификацию как в Герцена, так и в институте Цыба, так и в институте урологии имени Лопаткина. У нас очень тесные связи", — рассказал Шинкарев. Также президент спросил, какое количество сотрудников работает в онкологическом диспансере. "У нас коллектив 937 человек. У нас очень высокая укомплектованность, средних медработников почти 100%. Врачей у нас 99%", — сообщил Шинкарев. В ответ на вопрос президента главврач сказал, что коллектив очень рад открытию нового корпуса. "Очень! Настолько хороший и потрясающий блок! Все наши сотрудники очень благодарны за то, что он у нас есть", — добавил Шинкарев.
https://ria.ru/20230109/zarplata-1843692470.html
https://ria.ru/20221206/zarplata-1836750591.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, липецкая область
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Липецкая область
18:27 15.02.2023 (обновлено: 18:54 15.02.2023)
Главврач липецкого онкодиспансера рассказал Путину о зарплатах медиков
Главврач липецкого онкодиспансера Шинкарев рассказал Путину о зарплатах в 110 тысяч рублей
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Главврач липецкого областного онкологического диспансера Сергей Шинкарев рассказал президенту Владимиру Путину, что средняя зарплата врача в учреждении составляет 110 тысяч рублей.
Путин в среду провел по видеосвязи совещание, посвященное открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов России
. Среди объектов - новый корпус липецкого областного онкологического диспансера. Он включает в себя операционный блок и отделение анестезиологии и реанимации.
"У врача средняя зарплата очень высокая — 110 тысяч рублей. Для нас это очень хорошо", — сказал президенту Шинкарев.
Президент интересовался, где и как часто медицинские работники проходят переподготовку. "Мы сейчас участвуем в системе непрерывного медицинского образования. Наш ведущий центр — это центр, который возглавляет институт Герцена. И мы под руководством Андрея Дмитриевича Каприна постоянно повышаем квалификацию как в Герцена, так и в институте Цыба, так и в институте урологии имени Лопаткина. У нас очень тесные связи", — рассказал Шинкарев.
Также президент спросил, какое количество сотрудников работает в онкологическом диспансере. "У нас коллектив 937 человек. У нас очень высокая укомплектованность, средних медработников почти 100%. Врачей у нас 99%", — сообщил Шинкарев.
В ответ на вопрос президента главврач сказал, что коллектив очень рад открытию нового корпуса. "Очень! Настолько хороший и потрясающий блок! Все наши сотрудники очень благодарны за то, что он у нас есть", — добавил Шинкарев.