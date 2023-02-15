https://ria.ru/20230215/diety-1852043150.html

"Правда тела". "Не жрать" - и другие стереотипы о низкокалорийных диетах

"Правда тела". "Не жрать" - и другие стереотипы о низкокалорийных диетах - РИА Новости, 15.02.2023

"Правда тела". "Не жрать" - и другие стереотипы о низкокалорийных диетах

Может ли организм привыкнуть к низкокалорийному питанию и что с этим делать? Какая неочевидная опасность кроется в диетах такого вида, как рассчитать базовый обмен веществ и зачем нам нужно это знать. Почему не стоит демонизировать низкокалорийное питание, но как при этом не свалиться в расстройства пищевого поведения.

2023-02-15T12:00

2023-02-15T12:00

2023-02-15T12:00

правда тела

подкаст

диеты

здоровый образ жизни (зож)

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"Правда тела". "Не жрать" - и другие стереотипы о низкокалорийных диетах Может ли организм привыкнуть к низкокалорийному питанию и что с этим делать? Какая неочевидная опасность кроется в диетах такого вида, как рассчитать базовый обмен веществ и зачем нам нужно это знать. Почему не стоит демонизировать низкокалорийное питание, но как при этом не свалиться в расстройства пищевого поведения. audio/mpeg

"Правда тела". "Не жрать" - и другие стереотипы о низкокалорийных диетах Может ли организм привыкнуть к низкокалорийному питанию и что с этим делать? Какая неочевидная опасность кроется в диетах такого вида, как рассчитать базовый обмен веществ и зачем нам нужно это знать. Почему не стоит демонизировать низкокалорийное питание, но как при этом не свалиться в расстройства пищевого поведения. audio/mpeg

Как работают низкокалорийные диеты и в какое время года им удобнее следовать - рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.2:08 "раз в день поесть – еще не диета"3:13 математика калорий4:45 что будет, если есть слишком мало5:20 не демонизируем разгрузочные дни6:50 что такое плато и как с него "слезть"7:25 формулы базового обмена веществ8:52 в чем коварство низкокалорийного питания10:32 семь орехов, две кураги и чудовищная скука12:40 как не дойти до анемии15:17 когда удобнее низкокалорийная диетаСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, диеты, здоровый образ жизни (зож), аудио