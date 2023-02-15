https://ria.ru/20230215/detsad-1852261827.html

В Киеве воспитателям детсада грозит до десяти лет тюрьмы за пытки детей

В Киеве воспитателям детсада грозит до десяти лет тюрьмы за пытки детей - РИА Новости, 15.02.2023

В Киеве воспитателям детсада грозит до десяти лет тюрьмы за пытки детей

Воспитательницы коррекционного детского сада в Киеве задержаны по подозрению в пытках детей, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в национальной... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T19:10

2023-02-15T19:10

2023-02-15T23:51

киев

украина

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Воспитательницы коррекционного детского сада в Киеве задержаны по подозрению в пытках детей, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в национальной полиции Украины. По данным следствия, после того как родители отводили детей с нарушениями физического развития в учреждение, стоимость пребывания в котором составляла от 8 до 15 тысяч гривен (от 217 до 408 долларов), за дверью начинались пытки и издевательства. Как утверждается, в силу особенностей развития воспитанники не могли об этом рассказать родителям. "За невыполненные задачи фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других детей, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем", - подчеркнули в ведомстве. Сотрудницам детсада сообщено о подозрении в преступлении по статье "пытки, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц". Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Участие других работников учреждения в издевательстве над детьми устанавливается.

https://ria.ru/20230201/zaderzhanie-1848947228.html

киев

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

киев, украина