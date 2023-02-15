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В Киеве воспитателям детсада грозит до десяти лет тюрьмы за пытки детей
В Киеве воспитателям детсада грозит до десяти лет тюрьмы за пытки детей - РИА Новости, 15.02.2023
В Киеве воспитателям детсада грозит до десяти лет тюрьмы за пытки детей
Воспитательницы коррекционного детского сада в Киеве задержаны по подозрению в пытках детей, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в национальной... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:10
2023-02-15T19:10
2023-02-15T23:51
киев
украина
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Воспитательницы коррекционного детского сада в Киеве задержаны по подозрению в пытках детей, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в национальной полиции Украины. По данным следствия, после того как родители отводили детей с нарушениями физического развития в учреждение, стоимость пребывания в котором составляла от 8 до 15 тысяч гривен (от 217 до 408 долларов), за дверью начинались пытки и издевательства. Как утверждается, в силу особенностей развития воспитанники не могли об этом рассказать родителям. "За невыполненные задачи фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других детей, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем", - подчеркнули в ведомстве. Сотрудницам детсада сообщено о подозрении в преступлении по статье "пытки, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц". Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Участие других работников учреждения в издевательстве над детьми устанавливается.
https://ria.ru/20230201/zaderzhanie-1848947228.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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киев, украина
19:10 15.02.2023 (обновлено: 23:51 15.02.2023)
В Киеве воспитателям детсада грозит до десяти лет тюрьмы за пытки детей
Нацполиция Украины: работникам детсада в Киеве грозит до десяти лет тюрьмы за пытки детей
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Воспитательницы коррекционного детского сада в Киеве задержаны по подозрению в пытках детей, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в национальной полиции Украины.
"В Киеве правоохранители разоблачили четырех "воспитателей" коррекционного детсада, которые пытали и издевались над детьми. В помещении частного заведения среди "методов" воспитания было физическое и психологическое насилие", - говорится в сообщении на сайте нацполиции.
По данным следствия, после того как родители отводили детей с нарушениями физического развития в учреждение, стоимость пребывания в котором составляла от 8 до 15 тысяч гривен (от 217 до 408 долларов), за дверью начинались пытки и издевательства. Как утверждается, в силу особенностей развития воспитанники не могли об этом рассказать родителям.
"За невыполненные задачи фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других детей, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем", - подчеркнули в ведомстве.
Сотрудницам детсада сообщено о подозрении в преступлении по статье "пытки, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц". Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Участие других работников учреждения в издевательстве над детьми устанавливается.