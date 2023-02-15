https://ria.ru/20230215/deputat-1852219692.html

Депутата Рады Балогу включили в список лиц, угрожающих безопасности Венгрии

Депутата Рады Балогу включили в список лиц, угрожающих безопасности Венгрии - РИА Новости, 15.02.2023

Депутата Рады Балогу включили в список лиц, угрожающих безопасности Венгрии

Депутат Верховной рады Украины Виктор Балога заявил, что Венгрия включила его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:01

2023-02-15T17:01

2023-02-15T17:01

в мире

украина

венгрия

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виктор ющенко

петер сийярто

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Виктор Балога заявил, что Венгрия включила его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. "Получил награду от мелкого деятеля современности Орбана - являюсь угрозой национальной безопасности Венгрии. Показательно, что венгерская власть меня "испугалась" в день установки государственного символа Украины - трезубца вместо имперского символа "Великой Венгрии" турула в Мукачевском замке", - написал он на своей странице в Facebook*. По словам Балоги, кроме него в списке также фигурируют "патриоты из разных сфера и регионов", в частности представители СБУ, которые ведут дело против лидера "Партии венгров Украины" Василия Брензовича, а также львовские активисты. Виктор Балога - депутат Верховной рады Украины, с 2006 по 2009 год во время президентства Виктора Ющенко занимал должность главы секретариата президента Украины. Кроме того, с 1999 по 2001 год, а затем в 2005 году был председателем Закарпатской областной государственной администрации. Сын Балоги Андрей является мэром Мукачево в Закарпатской области. В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины выражен протест. Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.*Деятельность Meta ( соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230215/komissiya-1852207141.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, венгрия, мукачево, виктор балога, виктор ющенко, петер сийярто, верховная рада украины, служба безопасности украины, виктор орбан