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Глава энергокомпании заявил, что на Украине нет дефицита электрогенерации - РИА Новости, 15.02.2023
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Глава энергокомпании заявил, что на Украине нет дефицита электрогенерации
Глава энергокомпании заявил, что на Украине нет дефицита электрогенерации - РИА Новости, 15.02.2023
Глава энергокомпании заявил, что на Украине нет дефицита электрогенерации
Генеральный директор украинской энергокомпании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что на Украине нет дефицита в выработке электричества, но есть... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T23:55
2023-02-15T23:55
в мире
украина
дтэк
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Генеральный директор украинской энергокомпании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что на Украине нет дефицита в выработке электричества, но есть проблемы на сетях. "Дефицита генерации нет уже несколько дней. "Укрэнерго" сообщает, что коллегам удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей. &lt;...&gt; Генерационных ограничений нет, но сетевые все еще остаются. В случае их превышения отключения будут проходить по стабилизационным графикам", – написал Коваленко на своей странице в соцсети. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы рф
В мире, Украина, ДТЭК, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
23:55 15.02.2023
 
Глава энергокомпании заявил, что на Украине нет дефицита электрогенерации

Глава энергокомпании Yasno Коваленко заявил, что на Украине нет дефицита электрогенерации

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Генеральный директор украинской энергокомпании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что на Украине нет дефицита в выработке электричества, но есть проблемы на сетях.
"Дефицита генерации нет уже несколько дней. "Укрэнерго" сообщает, что коллегам удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей. <...> Генерационных ограничений нет, но сетевые все еще остаются. В случае их превышения отключения будут проходить по стабилизационным графикам", – написал Коваленко на своей странице в соцсети.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Одесса - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 13:40Специальная военная операция на Украине
В Одесской области начались аварийные отключения электричества
 
В миреУкраинаДТЭКУкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
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