https://ria.ru/20230215/defitsit-1852289638.html

Глава энергокомпании заявил, что на Украине нет дефицита электрогенерации

Глава энергокомпании заявил, что на Украине нет дефицита электрогенерации - РИА Новости, 15.02.2023

Глава энергокомпании заявил, что на Украине нет дефицита электрогенерации

Генеральный директор украинской энергокомпании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что на Украине нет дефицита в выработке электричества, но есть... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T23:55

2023-02-15T23:55

2023-02-15T23:55

в мире

украина

дтэк

укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Генеральный директор украинской энергокомпании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что на Украине нет дефицита в выработке электричества, но есть проблемы на сетях. "Дефицита генерации нет уже несколько дней. "Укрэнерго" сообщает, что коллегам удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей. <...> Генерационных ограничений нет, но сетевые все еще остаются. В случае их превышения отключения будут проходить по стабилизационным графикам", – написал Коваленко на своей странице в соцсети. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230207/otklyucheniya-1850270176.html

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в мире, украина, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы рф