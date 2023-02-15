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Глава энергокомпании заявил, что на Украине нет дефицита электрогенерации
Глава энергокомпании заявил, что на Украине нет дефицита электрогенерации - РИА Новости, 15.02.2023
Глава энергокомпании заявил, что на Украине нет дефицита электрогенерации
Генеральный директор украинской энергокомпании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что на Украине нет дефицита в выработке электричества, но есть... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T23:55
2023-02-15T23:55
2023-02-15T23:55
в мире
украина
дтэк
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Генеральный директор украинской энергокомпании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что на Украине нет дефицита в выработке электричества, но есть проблемы на сетях. "Дефицита генерации нет уже несколько дней. "Укрэнерго" сообщает, что коллегам удалось восстановить значительное количество генерирующих мощностей. <...> Генерационных ограничений нет, но сетевые все еще остаются. В случае их превышения отключения будут проходить по стабилизационным графикам", – написал Коваленко на своей странице в соцсети. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230207/otklyucheniya-1850270176.html
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в мире, украина, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы рф
В мире, Украина, ДТЭК, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
Глава энергокомпании заявил, что на Украине нет дефицита электрогенерации
Глава энергокомпании Yasno Коваленко заявил, что на Украине нет дефицита электрогенерации