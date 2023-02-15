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Гаврилов заявил, что США продолжают давить на Киев для эскалации конфликта - РИА Новости, 15.02.2023
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Гаврилов заявил, что США продолжают давить на Киев для эскалации конфликта
Гаврилов заявил, что США продолжают давить на Киев для эскалации конфликта - РИА Новости, 15.02.2023
Гаврилов заявил, что США продолжают давить на Киев для эскалации конфликта
Вашингтон продолжает оказывать давление на Киев для повышения интенсивности боевых действий, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:36
2023-02-15T18:36
в мире
вашингтон (штат)
киев
вена
константин гаврилов
вооруженные силы украины
обсе
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ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. Вашингтон продолжает оказывать давление на Киев для повышения интенсивности боевых действий, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "По поступающей информации, Вашингтон продолжает оказывать давление на Киев в целях повышения интенсивности боевых действий, лицемерно заверяя, что поставляемого Западом оружия хватит для того, чтобы повлиять на ход вооружённого противостояния. Попутно американские стратеги продолжают отдавать ВСУ преступные приказы по нанесению варварских ударов по гражданским домостроениям Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской и Белгородской областей Российской Федерации", - сообщил он, выступая в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Гаврилов напомнил, что о механизме выбора целей для обстрелов изданию Washington Post рассказали сами украинские официальные лица: сначала украинские военные в зоне боевых действий отправляют координаты вышестоящему командованию, далее они передаются американцам на одну из военных баз США в Европе, где направление удара подтверждают и "спускают вниз".
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в мире, вашингтон (штат), киев, вена, константин гаврилов, вооруженные силы украины, обсе
В мире, Вашингтон (штат), Киев, Вена, Константин Гаврилов, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ
18:36 15.02.2023
 
Гаврилов заявил, что США продолжают давить на Киев для эскалации конфликта

Дипломат Гаврилов: США продолжают давить на Киев для усиления боевых действий

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. Вашингтон продолжает оказывать давление на Киев для повышения интенсивности боевых действий, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"По поступающей информации, Вашингтон продолжает оказывать давление на Киев в целях повышения интенсивности боевых действий, лицемерно заверяя, что поставляемого Западом оружия хватит для того, чтобы повлиять на ход вооружённого противостояния. Попутно американские стратеги продолжают отдавать ВСУ преступные приказы по нанесению варварских ударов по гражданским домостроениям Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской и Белгородской областей Российской Федерации", - сообщил он, выступая в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Гаврилов напомнил, что о механизме выбора целей для обстрелов изданию Washington Post рассказали сами украинские официальные лица: сначала украинские военные в зоне боевых действий отправляют координаты вышестоящему командованию, далее они передаются американцам на одну из военных баз США в Европе, где направление удара подтверждают и "спускают вниз".
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В миреВашингтон (штат)КиевВенаКонстантин ГавриловВооруженные силы УкраиныОБСЕ
 
 
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