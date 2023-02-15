https://ria.ru/20230215/davlenie-1852250935.html

Гаврилов заявил, что США продолжают давить на Киев для эскалации конфликта

Гаврилов заявил, что США продолжают давить на Киев для эскалации конфликта - РИА Новости, 15.02.2023

Гаврилов заявил, что США продолжают давить на Киев для эскалации конфликта

Вашингтон продолжает оказывать давление на Киев для повышения интенсивности боевых действий, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:36

2023-02-15T18:36

2023-02-15T18:36

в мире

вашингтон (штат)

киев

вена

константин гаврилов

вооруженные силы украины

обсе

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ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. Вашингтон продолжает оказывать давление на Киев для повышения интенсивности боевых действий, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "По поступающей информации, Вашингтон продолжает оказывать давление на Киев в целях повышения интенсивности боевых действий, лицемерно заверяя, что поставляемого Западом оружия хватит для того, чтобы повлиять на ход вооружённого противостояния. Попутно американские стратеги продолжают отдавать ВСУ преступные приказы по нанесению варварских ударов по гражданским домостроениям Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской и Белгородской областей Российской Федерации", - сообщил он, выступая в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Гаврилов напомнил, что о механизме выбора целей для обстрелов изданию Washington Post рассказали сами украинские официальные лица: сначала украинские военные в зоне боевых действий отправляют координаты вышестоящему командованию, далее они передаются американцам на одну из военных баз США в Европе, где направление удара подтверждают и "спускают вниз".

https://ria.ru/20230215/zelenskiy-1852244700.html

вашингтон (штат)

киев

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в мире, вашингтон (штат), киев, вена, константин гаврилов, вооруженные силы украины, обсе