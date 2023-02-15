https://ria.ru/20230215/byudzhet-1852276512.html

Страны НАТО могут увеличить оборонные расходы свыше двух процентов ВВП

Страны НАТО могут увеличить оборонные расходы свыше двух процентов ВВП - РИА Новости, 15.02.2023

Страны НАТО могут увеличить оборонные расходы свыше двух процентов ВВП

Ряд стран НАТО может летом принять решение об увеличении оборонных расходов свыше запланированных к 2024 году 2% ВВП, заявил министр обороны Венгрии Криштоф... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T20:58

2023-02-15T20:58

2023-02-15T20:58

в мире

венгрия

будапешт

украина

виктор орбан

нато

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БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Ряд стран НАТО может летом принять решение об увеличении оборонных расходов свыше запланированных к 2024 году 2% ВВП, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки. "Венгрия добросовестный союзник, поскольку уже за год до указанного срока может выйти на уровень 2% ВВП (расходов на оборону - ред.)... Несколько стран-союзников поднимут этот уровень выше. Решение об этом может быть принято на планирующемся в июле саммите НАТО в Вильнюсе", - приводит слова Салаи-Бобровницки по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе агентство MTI. По его словам, на встрече обсуждалось укрепление восточного крыла альянса. "В этом отношении Венгрия также демонстрирует отличные результаты, поскольку из четырех новых боевых групп, созданных на восточном фланге, венгерская первой достигла полной боеспособности", - отметил Салаи-Бобровницки. Министр обороны Венгрии также напомнил, что Будапешт "продолжает противодействовать любым шагам, ведущим к дальнейшей эскалации" конфликта на Украине и настаивает на проведении мирных переговоров. Ранее он заявил, что оборонные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП в 2023 году, из них пятая часть пойдет на модернизацию армии. В середине июля Салаи-Бобровницки заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов на южные границы страны. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.

https://ria.ru/20230215/bombardirovschik-1852268089.html

https://ria.ru/20230215/nato-1852203723.html

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будапешт

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в мире, венгрия, будапешт, украина, виктор орбан, нато