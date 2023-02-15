https://ria.ru/20230215/brend-1852059643.html

Половина россиян нашла замену ушедшим брендам, показало исследование

Половина россиян нашла замену ушедшим брендам, показало исследование - РИА Новости, 15.02.2023

Половина россиян нашла замену ушедшим брендам, показало исследование

Почти половина россиян после ухода привычных иностранных брендов перешла за последний год на локальные, руководствуясь в том числе желанием поддержать... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T04:23

2023-02-15T04:23

2023-02-15T10:12

экономика

россия

дмитрий востриков

nielsen

руспродсоюз

ikea international group

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Почти половина россиян после ухода привычных иностранных брендов перешла за последний год на локальные, руководствуясь в том числе желанием поддержать отечественных производителей, но треть не изменила своим предпочтениям, продолжив покупать те же самые торговые марки, говорится в материалах исследовательской компании NielsenIQ, которые есть в распоряжении у РИА Новости. NielsenIQ на основе опроса 1000 респондентов крупнейших российских городов-миллионников рассчитывает ежеквартальный индекс потребительского оптимизма. В новую оценку индикатора по итогам четвертого квартала 2022 года добавлена тема локальных брендов и восприятия локализации покупателями. "За последний год чуть менее половины россиян (47%) в связи с отсутствием привычных иностранных брендов полностью перешли или стали чаще покупать бренды локального или местного производства", - говорится в материалах исследования. В свою очередь, около трети респондентов (36%) не изменили свои предпочтениям и покупают те же бренды, что и раньше, а 17% из-за отсутствия привычных иностранных товаров покупают продукцию других марок, но тоже иностранного производства. Под давлением санкций многие зарубежные компании заявили об уходе из России: одни уже передали бизнес в управление местным партнерам, поменяв его название, другие еще ведут переговоры о продаже. Но в основном это были бренды, связанные с одеждой, продуктов питания, бытовой химии этот процесс коснулся гораздо меньше, и тут пока никаких существенных изменений не произошло, считает исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд" Алексей Поповичев. Например, за последний год произошёл массовый переход потребителей на детское питание, бытовую химию и прохладительные напитки российского производства, говорит он, замечая, что никогда ранее ассортимент не менялся так быстро. Многие участники ассоциации в 2023 году прогнозируют расширение ассортимента и планируют вводить новинки. Потребители дают фору Причины перехода на локальные бренды разные: как следует из материалов NielsenIQ, больше половины покупателей, полностью переключившихся на эти марки, сделали это для того, чтобы поддержать местных производителей, 20% указали на невозможность найти зарубежные аналоги ушедших брендов, которые бы подошли им по цене, а 10% сослались на то, что не видят иностранных аналогов, соответствующих важным для них качественным характеристикам. Среди тех, кто стал покупать бренды местных производителей чаще, каждый четвертый из десяти (38%) хочет их поддержать, треть (33%) неудовлетворена ценами на зарубежные аналоги, а каждый пятый (21%) не может найти приемлемые по неценовым характеристикам - например, по вкусу или качеству, - иностранные бренды. Поповичев уверен, что для российского производителя наступило хорошее время: те, кто воспользуется моментом, сохранив при этом качество и инвестировав в маркетинг, смогут плотно занять вакантные ниши. Не менее важно, что переключаться на товары национального производства и поддерживать таких производителей готов сам потребитель - поэтому нужно, чтобы отечественные компании не обманули этих ожиданий. "Если производственные мощности не смогут обеспечить растущий спрос, надо инвестировать в развитие; экономия может привести к желанию упростить процесс, а это чревато потерей качества", - предупреждает глава "Русбренда". Согласно опросу, четыре из десяти респондентов (43%) при выборе аналога для замены привычного бренда ориентируются на наилучшее соотношение цены и качества. Примерно в равных долях решение принимается на основе скидки или акции (14%), отзывов в интернете (13%) и низкой цены (12%). А вот известность бренда, равно как и советы знакомых, учитывают лишь 5% опрошенных. Для того, чтобы определить место производства бренда, больше половины изучают информацию на упаковке, четверть опрошенных - в интернете, чуть меньше, 22% и 19%, смотрят, что написано на сайте интернет-магазина или производителя, а 13% подключают знакомых и родственников. Удачный опыт За прошедший год из Россия ушла сеть IKEA, о планах закрыть магазины или уйти в разных вариантах объявили бренды как люксовой одежды, так и масс-маркета: Prada, Hermes, Chanel, Marks & Spencer, корпорация Inditex (торговые марки Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и другие), сеть Hennes&Mauritz (H&M), спортивные сети Adidas и Puma. В сфере продуктов питания и напитков громкими историями стали решения либо по приостановке продаж и поставок, либо по приостановке инвестиций и рекламы, либо о продаже активов, озвученные, например, такими международными концернами, как Coca-Cola, PepsiCo, Carlsberg, Danone, Nestle, Lipton, Paulig, Fazer. Например, компания "Май" (торговые марки чая "Майский", "Лисма", "Ричард", Curtis) на фоне ухода с российского рынка нескольких иностранных чайных брендов (Lipton, Saito и Brooke Bond) видит рост спроса на свою продукцию, говорит директор по маркетингу Андрей Сазонов. "Несмотря на сложности 2022 года, мы выполнили поставленные перед собой планы и на 2023 год планируем увеличивать производство и продажи чайно-кофейной продукции не только на территории РФ, но и ЕАЭС, и во все другие страны присутствия брендов компании, количество которых уже составляет 69", - сообщил он. Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково", один из производителей, запустивший производство собственной колы и планирующий в ближайшее время представить рынку еще новинки, также видит рост спроса - прежде всего, на безалкогольные газированные напитки, расширяя географию собственного производства. Например, производственные мощности розлива CoolCola, Fancy и Street сейчас составляют 125 миллионов декалитров в год: это в в 2,5 раза больше, чем планировалось при запуске производства в марте 2022 года, сообщили в пресс-службе. Но процесс потребительского перехода на новые продукты длительный и многофакторный, замещение еще не завершено, добавляет президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков. "Кроме этого, стоит учитывать тот факт, что сейчас на рынке появляются новые бренды, и должно пройти некоторое время, чтобы оценить, готовы ли будут потребители перейти на них. В данный момент процесс потребительской трансформации на рынке напитков продолжается", - считает он.

https://ria.ru/20230214/aurus-1851930734.html

https://ria.ru/20230125/brend-1847357064.html

https://ria.ru/20230209/brendy-1850868947.html

https://ria.ru/20230124/lekarstva-1847102913.html

https://ria.ru/20230209/samolety-1850951841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, дмитрий востриков, nielsen, руспродсоюз, ikea international group