19:45 15.02.2023 (обновлено: 20:00 15.02.2023)
"НАТО следует беспокоиться". В США испугались российского бомбардировщика
19FortyFive: российский стратегический ракетоносец Ту-160М станет угрозой для НАТО
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в медиабанкСтратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М в небе над аэродромом Казанского авиационного завода
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М в небе над аэродромом Казанского авиационного завода. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Новая модификация российского бомбардировщика Ту-160М станет серьезной угрозой для НАТО, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.
"Сейчас это (Ту-160М. — Прим. ред.) самый тяжелый бомбардировщик в мире, он способен нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, которые могут уничтожать цели в отдаленных географических районах и глубоко в тылу континентальных театров военных действий", — отметил он.
В статье под заголовком "НАТО следует беспокоиться: Россия строит новые бомбардировщики Ту-160M2" журналист предостерег от недооценки этой новости, так как последняя модификация превосходит остальные модели по своим характеристикам.
В прошлом году российские авиационные стратегические ядерные силы пополнились ракетоносцем Ту-160М. В этом году ожидается поступление в войска трех модернизированных бомбардировщиков.
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