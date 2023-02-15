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"НАТО следует беспокоиться". В США испугались российского бомбардировщика - РИА Новости, 15.02.2023
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"НАТО следует беспокоиться". В США испугались российского бомбардировщика
"НАТО следует беспокоиться". В США испугались российского бомбардировщика - РИА Новости, 15.02.2023
"НАТО следует беспокоиться". В США испугались российского бомбардировщика
Новая модификация российского бомбардировщика Ту-160М станет серьезной угрозой для НАТО, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T19:45
2023-02-15T20:00
в мире
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россия
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ту-160м
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Новая модификация российского бомбардировщика Ту-160М станет серьезной угрозой для НАТО, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive."Сейчас это (Ту-160М. — Прим. ред.) самый тяжелый бомбардировщик в мире, он способен нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, которые могут уничтожать цели в отдаленных географических районах и глубоко в тылу континентальных театров военных действий", — отметил он.В статье под заголовком "НАТО следует беспокоиться: Россия строит новые бомбардировщики Ту-160M2" журналист предостерег от недооценки этой новости, так как последняя модификация превосходит остальные модели по своим характеристикам.В прошлом году российские авиационные стратегические ядерные силы пополнились ракетоносцем Ту-160М. В этом году ожидается поступление в войска трех модернизированных бомбардировщиков.
https://ria.ru/20230214/raketonostsy-1852033021.html
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в мире, космос - риа наука, россия, нато, ту-160м
В мире, Космос - РИА Наука, Россия, НАТО, Ту-160М
19:45 15.02.2023 (обновлено: 20:00 15.02.2023)
 
"НАТО следует беспокоиться". В США испугались российского бомбардировщика

19FortyFive: российский стратегический ракетоносец Ту-160М станет угрозой для НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в медиабанкСтратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М в небе над аэродромом Казанского авиационного завода
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М в небе над аэродромом Казанского авиационного завода - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М в небе над аэродромом Казанского авиационного завода. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Новая модификация российского бомбардировщика Ту-160М станет серьезной угрозой для НАТО, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.
"Сейчас это (Ту-160М. — Прим. ред.) самый тяжелый бомбардировщик в мире, он способен нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, которые могут уничтожать цели в отдаленных географических районах и глубоко в тылу континентальных театров военных действий", — отметил он.
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В статье под заголовком "НАТО следует беспокоиться: Россия строит новые бомбардировщики Ту-160M2" журналист предостерег от недооценки этой новости, так как последняя модификация превосходит остальные модели по своим характеристикам.
В прошлом году российские авиационные стратегические ядерные силы пополнились ракетоносцем Ту-160М. В этом году ожидается поступление в войска трех модернизированных бомбардировщиков.
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