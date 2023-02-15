https://ria.ru/20230215/bombardirovschik-1852268089.html

"НАТО следует беспокоиться". В США испугались российского бомбардировщика

"НАТО следует беспокоиться". В США испугались российского бомбардировщика - РИА Новости, 15.02.2023

"НАТО следует беспокоиться". В США испугались российского бомбардировщика

Новая модификация российского бомбардировщика Ту-160М станет серьезной угрозой для НАТО, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T19:45

2023-02-15T19:45

2023-02-15T20:00

в мире

космос - риа наука

россия

нато

ту-160м

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Новая модификация российского бомбардировщика Ту-160М станет серьезной угрозой для НАТО, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive."Сейчас это (Ту-160М. — Прим. ред.) самый тяжелый бомбардировщик в мире, он способен нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, которые могут уничтожать цели в отдаленных географических районах и глубоко в тылу континентальных театров военных действий", — отметил он.В статье под заголовком "НАТО следует беспокоиться: Россия строит новые бомбардировщики Ту-160M2" журналист предостерег от недооценки этой новости, так как последняя модификация превосходит остальные модели по своим характеристикам.В прошлом году российские авиационные стратегические ядерные силы пополнились ракетоносцем Ту-160М. В этом году ожидается поступление в войска трех модернизированных бомбардировщиков.

https://ria.ru/20230214/raketonostsy-1852033021.html

https://ria.ru/20221230/raketonostsy-1842430595.html

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в мире, космос - риа наука, россия, нато, ту-160м