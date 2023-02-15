https://ria.ru/20230215/boevik-1852096558.html

В Ростове-на-Дону задержали боевика "Азова"*

В Ростове-на-Дону задержали боевика "Азова"* - РИА Новости, 15.02.2023

В Ростове-на-Дону задержали боевика "Азова"*

Силовики задержали в Ростове-на-Дону боевика полка "Азов"*, проникшего в Россию под видом беженца, заявили в ФСБ. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:47

2023-02-15T10:47

2023-02-15T14:41

специальная военная операция на украине

ростов-на-дону

россия

происшествия

украина

ситуация в днр и лнр

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Силовики задержали в Ростове-на-Дону боевика полка "Азов"*, проникшего в Россию под видом беженца, заявили в ФСБ."Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, являющегося членом запрещенной в России террористической организации — украинского националистического полка "Азов"*, — говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье "Участие в деятельности террористической организации". Суд арестовал подозреваемого до 6 апреля.По данным ФСБ, мужчина вступил в украинское подразделение еще в 2016 году и участвовал в "марше наций" украинских националистов в Киеве.Затем он переехал в Россию под видом беженца и пытался получить легальный статус. В Ростове-на-Дону он пропагандировал террористическую организацию среди молодежи. На распространенном ФСБ оперативном видео из жилища азовца показаны многочисленные листовки и брошюры полка, одна из которых называется "Ставка на молодое поколение".Спецподразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В его состав вошли радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов, — не только граждане Украины, но и наемники из других стран."Азов"* участвовал в украинской карательной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".В феврале этого года СК сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова"*, а также запрещенной в России экстремистской украинской организации "Правый сектор"** жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса.Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений азовцев: они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве живого щита.Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее."Азов"* использовал нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" — символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх". "Волчий крюк" был символом послевоенной нацистской подпольной боевой организации "Вервольф". Также на эмблеме "Азова"* расположен эзотерический символ солнца, впервые появившийся в Третьем рейхе у оккультистов СС.Боевики "Азова"*, скрывавшиеся на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", 20 мая капитулировали. Всего, по данным российского Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Запрещенная в России террористическая организация.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230117/muryga-1845556459.html

https://ria.ru/20230209/azov-1850964494.html

https://ria.ru/20230130/vagner-1848292633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ростов-на-дону, россия, происшествия, украина, ситуация в днр и лнр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)