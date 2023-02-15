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Бочкарев: в электродепо "Южное" установят зенитные фонари - РИА Новости, 15.02.2023
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Бочкарев: в электродепо "Южное" установят зенитные фонари
Бочкарев: в электродепо "Южное" установят зенитные фонари - РИА Новости, 15.02.2023
Бочкарев: в электродепо "Южное" установят зенитные фонари
Строители приступили к устройству зенитных фонарей на кровле отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:31
2023-02-15T11:31
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Строители приступили к устройству зенитных фонарей на кровле отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Продолжается строительство отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо "Южное". Ведется монтаж ограждающих конструкций и стеновых панелей. В рамках устройства кровли начат монтаж зенитных фонарей. Общая площадь остекления составит более 2 тысяч квадратных метров", – приводит пресс-служба столичного стройкомплекса его слова.Бочкарев уточнил, что в состав основного пускового комплекса электродепо войдут отстойно-ремонтный корпус, здание мотодепо, производственные мастерские, камера мойки подвижного состава и другие объекты. Всего на территории застройки площадью более 13 гектаров будет построено 33 здания и сооружения производственного назначения.К настоящему времени в депо выполнены каркасы 20 зенитных фонарей. Всего же их будет 128 единиц, уточняется в пресс-релизе.Электродепо "Южное" вместе с действующим депо "Братеево", которое будет перепрофилировано в вагоноремонтный завод, образуют крупнейший в России комплекс по ремонту, обслуживанию и эксплуатации подвижного состава метрополитена. Ожидается, что работать в полном объеме в составе Замоскворецкой линии новое депо начнет в 2024 году.
https://ria.ru/20230206/bochkarev-1849960991.html
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
11:31 15.02.2023
 

Бочкарев: в электродепо "Южное" установят зенитные фонари

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Строители приступили к устройству зенитных фонарей на кровле отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Продолжается строительство отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо "Южное". Ведется монтаж ограждающих конструкций и стеновых панелей. В рамках устройства кровли начат монтаж зенитных фонарей. Общая площадь остекления составит более 2 тысяч квадратных метров", – приводит пресс-служба столичного стройкомплекса его слова.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Бочкарев уточнил, что в состав основного пускового комплекса электродепо войдут отстойно-ремонтный корпус, здание мотодепо, производственные мастерские, камера мойки подвижного состава и другие объекты. Всего на территории застройки площадью более 13 гектаров будет построено 33 здания и сооружения производственного назначения.
К настоящему времени в депо выполнены каркасы 20 зенитных фонарей. Всего же их будет 128 единиц, уточняется в пресс-релизе.
"Зенитный фонарь – конструкция на кровле, состоящая из алюминиевого профиля и светопрозрачного заполнения из энергосберегающего стекла. Фонари обеспечивают естественное освещение и вентиляцию внутренних помещений. Применение зенитных фонарей отвечает главным принципам энергоэффективности и позволяет минимизировать использование искусственного освещения до 40% при организации производства", – пояснили в пресс-службе.
Электродепо "Южное" вместе с действующим депо "Братеево", которое будет перепрофилировано в вагоноремонтный завод, образуют крупнейший в России комплекс по ремонту, обслуживанию и эксплуатации подвижного состава метрополитена. Ожидается, что работать в полном объеме в составе Замоскворецкой линии новое депо начнет в 2024 году.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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