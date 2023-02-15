https://ria.ru/20230215/bochkarev-1852110749.html

Бочкарев: в электродепо "Южное" установят зенитные фонари

Бочкарев: в электродепо "Южное" установят зенитные фонари - РИА Новости, 15.02.2023

Бочкарев: в электродепо "Южное" установят зенитные фонари

Строители приступили к устройству зенитных фонарей на кровле отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:31

2023-02-15T11:31

2023-02-15T11:31

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Строители приступили к устройству зенитных фонарей на кровле отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Продолжается строительство отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо "Южное". Ведется монтаж ограждающих конструкций и стеновых панелей. В рамках устройства кровли начат монтаж зенитных фонарей. Общая площадь остекления составит более 2 тысяч квадратных метров", – приводит пресс-служба столичного стройкомплекса его слова.Бочкарев уточнил, что в состав основного пускового комплекса электродепо войдут отстойно-ремонтный корпус, здание мотодепо, производственные мастерские, камера мойки подвижного состава и другие объекты. Всего на территории застройки площадью более 13 гектаров будет построено 33 здания и сооружения производственного назначения.К настоящему времени в депо выполнены каркасы 20 зенитных фонарей. Всего же их будет 128 единиц, уточняется в пресс-релизе.Электродепо "Южное" вместе с действующим депо "Братеево", которое будет перепрофилировано в вагоноремонтный завод, образуют крупнейший в России комплекс по ремонту, обслуживанию и эксплуатации подвижного состава метрополитена. Ожидается, что работать в полном объеме в составе Замоскворецкой линии новое депо начнет в 2024 году.

https://ria.ru/20230206/bochkarev-1849960991.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы