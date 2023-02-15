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На Авдеевском направлении российские силы уничтожили украинский блокпост - РИА Новости, 15.02.2023
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На Авдеевском направлении российские силы уничтожили украинский блокпост
На Авдеевском направлении российские силы уничтожили украинский блокпост - РИА Новости, 15.02.2023
На Авдеевском направлении российские силы уничтожили украинский блокпост
Ударом расчета российских 120 мм минометов с применением специальных зажигательных боеприпасов на Авдеевском направлении был сожжен украинский блокпост,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T23:09
2023-02-15T23:09
в мире
авдеевка
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Ударом расчета российских 120 мм минометов с применением специальных зажигательных боеприпасов на Авдеевском направлении был сожжен украинский блокпост, передает корреспондент РИА Новости. Российский минометный расчет при помощи точного удара зажигательных мин нанес удар по украинским позициям под Авдеевкой. В распоряжении РИА Новости оказались кадры объективного контроля, на которых видно, как горит украинский блокпост. Обстрел украинских позиций был произведен днем 15 февраля.
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в мире, авдеевка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
23:09 15.02.2023
 
На Авдеевском направлении российские силы уничтожили украинский блокпост

Российские силы ударом зажигательных мин уничтожили украинский блокпост под Авдеевкой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС России ведут огонь по позициям ВСУ в зоне спецоперации
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС России ведут огонь по позициям ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС России ведут огонь по позициям ВСУ в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Ударом расчета российских 120 мм минометов с применением специальных зажигательных боеприпасов на Авдеевском направлении был сожжен украинский блокпост, передает корреспондент РИА Новости.
Российский минометный расчет при помощи точного удара зажигательных мин нанес удар по украинским позициям под Авдеевкой.
В распоряжении РИА Новости оказались кадры объективного контроля, на которых видно, как горит украинский блокпост. Обстрел украинских позиций был произведен днем 15 февраля.
 
В миреАвдеевкаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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