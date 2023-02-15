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На Авдеевском направлении российские силы уничтожили украинский блокпост

На Авдеевском направлении российские силы уничтожили украинский блокпост - РИА Новости, 15.02.2023

На Авдеевском направлении российские силы уничтожили украинский блокпост

Ударом расчета российских 120 мм минометов с применением специальных зажигательных боеприпасов на Авдеевском направлении был сожжен украинский блокпост,... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T23:09

2023-02-15T23:09

2023-02-15T23:09

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авдеевка

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Ударом расчета российских 120 мм минометов с применением специальных зажигательных боеприпасов на Авдеевском направлении был сожжен украинский блокпост, передает корреспондент РИА Новости. Российский минометный расчет при помощи точного удара зажигательных мин нанес удар по украинским позициям под Авдеевкой. В распоряжении РИА Новости оказались кадры объективного контроля, на которых видно, как горит украинский блокпост. Обстрел украинских позиций был произведен днем 15 февраля.

авдеевка

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в мире, авдеевка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины