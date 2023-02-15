Рукописи средневековой библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря оцифруют
Полторы тысячи рукописей средневековой библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря оцифруют
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедникаСредневековые книги из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российская национальная библиотека (РНБ) намерена оцифровать полторы тысячи рукописей XV-XVIII веков из средневековой библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря и создать ее трехмерную виртуальную копию, сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника.
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедникаСредневековые книги из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря
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Средневековые книги из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедникаСредневековые книги из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря
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Средневековые книги из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедникаСредневековые книги из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря
3 из 3
Средневековые книги из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
1 из 3
Средневековые книги из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
2 из 3
Средневековые книги из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
3 из 3
Средневековые книги из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
"Впервые в истории ученые пытаются реконструировать и полностью отсканировать все книги Кирилло-Белозерского монастыря. Наконец-то средневековая библиотека будет доступна каждому пользователю сети. Виртуальная библиотека станет охранной копией традиционных рукописей и гарантом сохранности древних материалов", – рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.
Он отметил, что институция – ключевой партнер проекта: здесь хранятся манускрипты основателя монастыря Кирилла Белозерского.
"Книги, написанные на пергамене и бумаге, датируются началом XV века и имеют небольшой формат – 11 на 8 сантиметров. Заголовки и инициалы в рукописях святого – киноварные, без украшений, лишь иногда с элементами вязи. Древние рукописи написаны уставным и полууставным письмом в одну колонку на странице. Богослужебные сборники содержат не только святцы с тропарями и кондаками, но и – поучения, правила святых апостолов и святых отцов, касающиеся главным образом бытовых отношений мирян. Отражены в сборниках и вопросы Константинопольского собора", – уточнил Шаромазов.
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедникаСредневековые книги из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
Средневековые книги из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря
В библиотеке осталось больше, чем в других средневековых русских книгохранилищах, рукописей XV века. При этом она все еще не исследована полностью.
Много книг монастырской библиотеки попало в фонд РНБ. По словам заместителя генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Алексея Смирнова, "в XIX веке ее вывезли из Кириллова в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, а после революции 1917 года передали в Государственную Публичную библиотеку" (сейчас РНБ).
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедникаСредневековые книги из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря
© Фото предоставлено пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
Средневековые книги из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря
"В XX веке книги и документы продолжали вывозить из Кирилловского музея, причем учета фактически не производилось, счет шел на ящики и килограммы. Например, в июле 1933 года инспектор Ленинградского областного архивного управления Б.М. Соснов отправил в Ленинград 53 ящика общим весом 4551 килограмм", – добавил Смирнов.
Заявку на финансирование проекта подали в министерство культуры РФ. Работы проведут в РНБ, Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, московских и петербургских архивах.
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