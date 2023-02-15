https://ria.ru/20230215/bespilotnik-1852063205.html
США сбили в Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства
США сбили в Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства - РИА Новости, 15.02.2023
США сбили в Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства
Американские военные сбили на территории Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства, летательный аппарат якобы выполнял разведку около базы США РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T06:27
2023-02-15T06:27
2023-02-15T06:27
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американские военные сбили на территории Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства, летательный аппарат якобы выполнял разведку около базы США на северо-востоке страны, говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM). Вооруженные силы США незаконно контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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в мире, сша, сирия, дамаск (город), вооруженные силы сша
В мире, США, Сирия, Дамаск (город), Вооруженные силы США
США сбили в Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства
CENTCOM: военные США в Сирии сбили беспилотник, предположительно, иранского производства