https://ria.ru/20230215/bespilotnik-1852063205.html

США сбили в Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства

США сбили в Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства - РИА Новости, 15.02.2023

США сбили в Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства

Американские военные сбили на территории Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства, летательный аппарат якобы выполнял разведку около базы США РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T06:27

2023-02-15T06:27

2023-02-15T06:27

в мире

сша

сирия

дамаск (город)

вооруженные силы сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/12/1741742029_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_146d4aecc51f83178877c86b8169505d.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американские военные сбили на территории Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства, летательный аппарат якобы выполнял разведку около базы США на северо-востоке страны, говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM). Вооруженные силы США незаконно контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230215/ruzhya-1852058144.html

сша

сирия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сирия, дамаск (город), вооруженные силы сша