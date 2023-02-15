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США сбили в Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства - РИА Новости, 15.02.2023
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США сбили в Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства
США сбили в Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства - РИА Новости, 15.02.2023
США сбили в Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства
Американские военные сбили на территории Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства, летательный аппарат якобы выполнял разведку около базы США РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T06:27
2023-02-15T06:27
в мире
сша
сирия
дамаск (город)
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американские военные сбили на территории Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства, летательный аппарат якобы выполнял разведку около базы США на северо-востоке страны, говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM). Вооруженные силы США незаконно контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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в мире, сша, сирия, дамаск (город), вооруженные силы сша
В мире, США, Сирия, Дамаск (город), Вооруженные силы США
06:27 15.02.2023
 
США сбили в Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства

CENTCOM: военные США в Сирии сбили беспилотник, предположительно, иранского производства

© Фото : U.S. Army / Spc. Christian SimmonsАмериканский военный в Сирии
Американский военный в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Christian Simmons
Американский военный в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Американские военные сбили на территории Сирии беспилотник, предположительно, иранского производства, летательный аппарат якобы выполнял разведку около базы США на северо-востоке страны, говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).
"14 февраля, примерно в 14:30 по местному времени, силы США в Сирии вступили в бой и сбили беспилотник иранского производства, пытавшийся провести разведку участка поддержки миссии Коноко, патрульной базы на северо-востоке Сирии", - говорится в заявлении CENTCOM, размещенном на официальной странице Центрального командования США в Twitter.
Вооруженные силы США незаконно контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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В миреСШАСирияДамаск (город)Вооруженные силы США
 
 
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