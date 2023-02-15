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Берлускони заявил, что был и остается на стороне украинского народа - РИА Новости, 15.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/berluskoni-1852053666.html
Берлускони заявил, что был и остается на стороне украинского народа
Берлускони заявил, что был и остается на стороне украинского народа - РИА Новости, 15.02.2023
Берлускони заявил, что был и остается на стороне украинского народа
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что всегда был и остается на стороне украинского народа, выразив при этом надежду на скорое... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T01:35
2023-02-15T02:45
специальная военная операция на украине
в мире
сильвио берлускони
владимир зеленский
антонио таяни
москва
киев
италия
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РИМ, 15 фев – РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что всегда был и остается на стороне украинского народа, выразив при этом надежду на скорое дипломатическое разрешение конфликта на Украине. "Я всегда был и остаюсь на стороне украинского народа и мира", - говорится в распространенном поздно вечером во вторник заявлении видного политика, который возглавляет одну из партий правительственной коалиции "Вперед, Италия". "Посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда без сомнений и колебаний голосовали в Италии и Европе за поддержку Украины с отправкой финансирования и оружия", - подчеркнул Берлускони. В минувшее воскресенье Берлускони жестко раскритиковал действия Владимира Зеленского, которому, по его словам, "достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса", чтобы предотвратить разрушительный конфликт. Он подчеркнул, что "очень и очень негативно оценивает поведение этого господина", и отметил, что никогда не поехал бы разговаривать с ним. Экс-премьер также посоветовал руководству США предложить Киеву многомиллиардный "план Маршалла по восстановлению Украины" в обмен на прекращение огня. Эти оценки Берлускони вызвали весьма бурную реакцию. В Киеве, а также в некоторых столицах Евросоюза его обвинили в содействии "российской пропаганде". Правительственный Дворец Киджи поспешил в этой связи заявить, что "поддержка Украины со стороны итальянского правительства является твердой и убежденной, как это ясно предусмотрено в программе и как это подтверждено в ходе всех парламентских голосований большинства". Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, который является координатором партии "Вперед, Италия", подчеркнул, что политика Рима в отношении Украины никак не изменится и отметил, что "Берлускони – человек мира и, конечно, не менял своей позиции относительно поддержки Украины, НАТО и Запада". Ранее Берлускони уже не раз выражал серьезную обеспокоенность отсутствием конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине. Он заявлял о том, что мирные переговоры могли бы начаться с большей вероятностью, если бы Киев понял, что более не может рассчитывать на поставки оружия и финансовую помощь со стороны Запада. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230214/evropa-1851791143.html
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
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в мире, сильвио берлускони, владимир зеленский, антонио таяни, москва, киев, италия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сильвио Берлускони, Владимир Зеленский, Антонио Таяни, Москва, Киев, Италия
01:35 15.02.2023 (обновлено: 02:45 15.02.2023)
 
Берлускони заявил, что был и остается на стороне украинского народа

Экс-премьер Италии Берлускони призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 15 фев – РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что всегда был и остается на стороне украинского народа, выразив при этом надежду на скорое дипломатическое разрешение конфликта на Украине.
"Я всегда был и остаюсь на стороне украинского народа и мира", - говорится в распространенном поздно вечером во вторник заявлении видного политика, который возглавляет одну из партий правительственной коалиции "Вперед, Италия".
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У Европы все хорошо, только ей от этого почему-то не легче
"Посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда без сомнений и колебаний голосовали в Италии и Европе за поддержку Украины с отправкой финансирования и оружия", - подчеркнул Берлускони.
"Моя надежда состоит в том, что вскоре можно будет найти дипломатическое решение этой очень опасной для всех нас войны. Я просто посоветовал большой западный план Маршалла для восстановления Украины, как возможный дипломатический способ положить конец этому конфликту", - указал экс-премьер.
В минувшее воскресенье Берлускони жестко раскритиковал действия Владимира Зеленского, которому, по его словам, "достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса", чтобы предотвратить разрушительный конфликт. Он подчеркнул, что "очень и очень негативно оценивает поведение этого господина", и отметил, что никогда не поехал бы разговаривать с ним. Экс-премьер также посоветовал руководству США предложить Киеву многомиллиардный "план Маршалла по восстановлению Украины" в обмен на прекращение огня.
Эти оценки Берлускони вызвали весьма бурную реакцию. В Киеве, а также в некоторых столицах Евросоюза его обвинили в содействии "российской пропаганде". Правительственный Дворец Киджи поспешил в этой связи заявить, что "поддержка Украины со стороны итальянского правительства является твердой и убежденной, как это ясно предусмотрено в программе и как это подтверждено в ходе всех парламентских голосований большинства". Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, который является координатором партии "Вперед, Италия", подчеркнул, что политика Рима в отношении Украины никак не изменится и отметил, что "Берлускони – человек мира и, конечно, не менял своей позиции относительно поддержки Украины, НАТО и Запада".
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Ранее Берлускони уже не раз выражал серьезную обеспокоенность отсутствием конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине. Он заявлял о том, что мирные переговоры могли бы начаться с большей вероятностью, если бы Киев понял, что более не может рассчитывать на поставки оружия и финансовую помощь со стороны Запада.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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