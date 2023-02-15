https://ria.ru/20230215/bayden-1852056454.html

Байден "решил дать немцам замерзнуть" ради поддержки Киева, заявил Херш

Байден "решил дать немцам замерзнуть" ради поддержки Киева, заявил Херш - РИА Новости, 15.02.2023

Байден "решил дать немцам замерзнуть" ради поддержки Киева, заявил Херш

Президент США Джо Байден, приказав взорвать "Северные потоки", "решил дать немцам замерзнуть", но не дать им прекратить поддержку Киева, заявил в интервью... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T02:51

2023-02-15T02:51

2023-02-15T02:53

сша

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киев

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владимир путин

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flightradar24

северный поток

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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден, приказав взорвать "Северные потоки", "решил дать немцам замерзнуть", но не дать им прекратить поддержку Киева, заявил в интервью Berliner Zeitung известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США. "Конечно, есть много способов проверить малоизвестную информацию, которой поделились со мной (источники - ред.). Личные нападки на меня также искажают суть. Дело в том, что Байден решил дать немцам замерзнуть этой зимой. Президент Соединенных Штатов предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем то, что Германия, возможно, перестанет поддерживать Украину, и для меня это разрушительная вещь для этого Белого дома", - сказал журналист. По словам Херша, "люди, участвовавшие в операции" по подрыву "Северных потоков", "увидели, что президент (Байден - ред) хочет заморозить Германию ради своих сиюминутных политических целей, и это привело их в ужас". В декабре 2021 года агентство Блумберг, ссылаясь на источники, писало, что США, которые активно выступали против "Северного потока 2", продвигая в ЕС свой сжиженный природный газ, подталкивают ФРГ согласиться остановить "Северный поток 2", но новое руководство в Берлине на тот момент не выражало готовности к этому. Позднее, уже в 2022 году, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", без которой ввод газопровода в эксплуатацию стал невозможен. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала.

https://ria.ru/20230215/khersh-1852056237.html

https://ria.ru/20230215/podryv-1852055648.html

сша

германия

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