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В России прогнозируют рост цен на китайские автомобили - РИА Новости, 15.02.2023
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В России прогнозируют рост цен на китайские автомобили
В России прогнозируют рост цен на китайские автомобили - РИА Новости, 15.02.2023
В России прогнозируют рост цен на китайские автомобили
Автодилеры прогнозируют небольшой рост цен на новые китайские машины в РФ в ближайшие три месяца из-за ослабления курса рубля и постоянного удорожания услуг... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T03:40
2023-02-15T03:43
экономика
авто
россия
китай
рольф
российские автомобильные дилеры
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Автодилеры прогнозируют небольшой рост цен на новые китайские машины в РФ в ближайшие три месяца из-за ослабления курса рубля и постоянного удорожания услуг логистики, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли. "Мы можем прогнозировать определенный рост розничных цен из-за ослабления курса рубля и постоянного удорожания услуг логистики, но сейчас запас по прибыли у китайских брендов достаточно велик", - сообщил директор по продажам новых автомобилей "Рольф" Максим Златокрылец, отвечая на вопрос о росте цен на китайские машины в ближайшие три месяца. Он также уточнил, что пик роста пришелся на весну 2022 года. При этом если рост цен корейских и японских брендов был вызван ограничением доступности, то повышение цен китайских брендов было обусловлено общим трендом на рынке и возможностью для них стремительно увеличить прибыльность. В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" подтвердили тенденцию резкого роста цен на китайские машины весной. По некоторым моделям они подорожали на миллион и более. Тем не менее далее в течение года рост цен был умеренным. "Существенный рост цен китайских производителей в прошлом году замедлился в 2023 году из-за низкой покупательской активности. Рост самой доли рынка наблюдается естественным образом, так как по сути нет явной конкуренции кроме отечественных брендов. Но в ближайшее время рост цен если и будет, то незначительный при текущих условиях экономики", - отметили в ассоциации. "В течение 2022 года цены на китайские авто в России выросли от 30% до 75%. Новый автомобиль из КНР можно купить от 2 миллионов рублей. Предположительно в ближайшие месяцы цены на зарубежные авто (включая китайские - ред.) могут вырасти в среднем на 10%. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и от маршрутов логистических цепочек", - добавили в "Автодоме". Дилер также не исключил, что с учетом сниженного потребительского спроса на автомобили в РФ в ближайшие месяцы китайские автобренды будут удерживать цены на уровне конца 2022 года. В пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр" рассказали, что цены на новые китайские автомобили не снизятся, поскольку предпосылок к этому нет. При этом объем их продаж на российском авторынке может составить 40%, благодаря появлению новых брендов (Omoda, Tank) и расширению дилерской сети.
https://ria.ru/20230213/avtomobili-1851772422.html
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экономика, авто, россия, китай, рольф , российские автомобильные дилеры
Экономика, Авто, Россия, Китай, Рольф , Российские автомобильные дилеры
03:40 15.02.2023 (обновлено: 03:43 15.02.2023)
 
В России прогнозируют рост цен на китайские автомобили

Златокрылец: в ближайшие месяцы в России возможен рост цен на китайские автомобили

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобиль в официальном дилерском центре Chery
Автомобиль в официальном дилерском центре Chery - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль в официальном дилерском центре Chery. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Автодилеры прогнозируют небольшой рост цен на новые китайские машины в РФ в ближайшие три месяца из-за ослабления курса рубля и постоянного удорожания услуг логистики, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли.
"Мы можем прогнозировать определенный рост розничных цен из-за ослабления курса рубля и постоянного удорожания услуг логистики, но сейчас запас по прибыли у китайских брендов достаточно велик", - сообщил директор по продажам новых автомобилей "Рольф" Максим Златокрылец, отвечая на вопрос о росте цен на китайские машины в ближайшие три месяца.
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Он также уточнил, что пик роста пришелся на весну 2022 года. При этом если рост цен корейских и японских брендов был вызван ограничением доступности, то повышение цен китайских брендов было обусловлено общим трендом на рынке и возможностью для них стремительно увеличить прибыльность.
В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" подтвердили тенденцию резкого роста цен на китайские машины весной. По некоторым моделям они подорожали на миллион и более. Тем не менее далее в течение года рост цен был умеренным. "Существенный рост цен китайских производителей в прошлом году замедлился в 2023 году из-за низкой покупательской активности. Рост самой доли рынка наблюдается естественным образом, так как по сути нет явной конкуренции кроме отечественных брендов. Но в ближайшее время рост цен если и будет, то незначительный при текущих условиях экономики", - отметили в ассоциации.
"В течение 2022 года цены на китайские авто в России выросли от 30% до 75%. Новый автомобиль из КНР можно купить от 2 миллионов рублей. Предположительно в ближайшие месяцы цены на зарубежные авто (включая китайские - ред.) могут вырасти в среднем на 10%. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и от маршрутов логистических цепочек", - добавили в "Автодоме". Дилер также не исключил, что с учетом сниженного потребительского спроса на автомобили в РФ в ближайшие месяцы китайские автобренды будут удерживать цены на уровне конца 2022 года.
В пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр" рассказали, что цены на новые китайские автомобили не снизятся, поскольку предпосылок к этому нет. При этом объем их продаж на российском авторынке может составить 40%, благодаря появлению новых брендов (Omoda, Tank) и расширению дилерской сети.
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ЭкономикаАвтоРоссияКитайРольфРоссийские автомобильные дилеры
 
 
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