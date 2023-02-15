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В Москве на Волоколамском шоссе автобус въехал в мачту освещения
В Москве на Волоколамском шоссе автобус въехал в мачту освещения - РИА Новости, 15.02.2023
В Москве на Волоколамском шоссе автобус въехал в мачту освещения
Автобус, следовавший в парк, въехал в мачту освещения на Волоколамском шоссе в Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:47
2023-02-15T14:47
2023-02-15T14:47
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Автобус, следовавший в парк, въехал в мачту освещения на Волоколамском шоссе в Москве, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 12 часов на Волоколамском шоссе, в районе дома 1с2 по улице Водников, произошло ДТП с участием автобуса 233-го маршрута. По предварительной информации, водитель автобуса следовал в парк без пассажиров, не справился с управлением и допустил столкновение с мачтой городского освещения", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что в результате ДТП пострадавших нет. В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости уточнили, что за рулем автобуса была женщина. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, мосгортранс, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, Мосгортранс, ГИБДД МВД РФ
В Москве на Волоколамском шоссе автобус въехал в мачту освещения
Мосгортранс: следовавший в парк автобус врезался в мачту освещения на Волоколамском шоссе