https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852088737.html
Украинские СМИ пишут, что из Артемовска вывозят архивы госучреждений
Украинские СМИ пишут, что из Артемовска вывозят архивы госучреждений - РИА Новости, 15.02.2023
Украинские СМИ пишут, что из Артемовска вывозят архивы госучреждений
Из государственных органов Артемовска начали вывозить документы, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:21
2023-02-15T10:21
2023-02-15T10:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
артемовск
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Из государственных органов Артемовска начали вывозить документы, пишет украинское издание "Страна.ua". "Из Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) вывозят архивы госучреждений", — говорится в публикации со ссылкой на украинского волонтера Вячеслава Ильченко.Издание не уточняет, кто именно забирает документы.Также опубликовано видео, якобы снятое волонтером, на котором видно, как папки с бумагами из городского управления образования грузят в микроавтобус. Их перебрасывают через разбитое окно и складывают в автомобиль.Ранее сегодня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что началась эвакуация госорганов и предприятий из контролируемого киевским режимом города Часов Яр, находящегося неподалеку от Артемовска. Кроме того, населенный пункт покидает местное население.Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут бои в районе Парасковиевки. Ее освобождение позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в Артемовске — трассу из Часова Яра.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
https://ria.ru/20230214/artemovsk-1852023173.html
https://ria.ru/20230214/evakuatsiya-1852039003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донецкая народная республика, артемовск, ситуация в днр и лнр
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10:21 15.02.2023 (обновлено: 10:53 15.02.2023)
Украинские СМИ пишут, что из Артемовска вывозят архивы госучреждений
Страна.ua сообщила, что из Артемовска вывозят архивы государственных учреждений