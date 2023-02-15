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Украинские СМИ пишут, что из Артемовска вывозят архивы госучреждений - РИА Новости, 15.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852088737.html
Украинские СМИ пишут, что из Артемовска вывозят архивы госучреждений
Украинские СМИ пишут, что из Артемовска вывозят архивы госучреждений - РИА Новости, 15.02.2023
Украинские СМИ пишут, что из Артемовска вывозят архивы госучреждений
Из государственных органов Артемовска начали вывозить документы, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T10:21
2023-02-15T10:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
артемовск
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Из государственных органов Артемовска начали вывозить документы, пишет украинское издание "Страна.ua". "Из Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) вывозят архивы госучреждений", — говорится в публикации со ссылкой на украинского волонтера Вячеслава Ильченко.Издание не уточняет, кто именно забирает документы.Также опубликовано видео, якобы снятое волонтером, на котором видно, как папки с бумагами из городского управления образования грузят в микроавтобус. Их перебрасывают через разбитое окно и складывают в автомобиль.Ранее сегодня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что началась эвакуация госорганов и предприятий из контролируемого киевским режимом города Часов Яр, находящегося неподалеку от Артемовска. Кроме того, населенный пункт покидает местное население.Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут бои в районе Парасковиевки. Ее освобождение позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в Артемовске — трассу из Часова Яра.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
https://ria.ru/20230214/artemovsk-1852023173.html
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украина
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, артемовск, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:21 15.02.2023 (обновлено: 10:53 15.02.2023)
 
Украинские СМИ пишут, что из Артемовска вывозят архивы госучреждений

Страна.ua сообщила, что из Артемовска вывозят архивы государственных учреждений

© AP Photo / LIBKOSЗдание в центре Артемовска (Бахмута)
Здание в центре Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Здание в центре Артемовска (Бахмута). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Из государственных органов Артемовска начали вывозить документы, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Из Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) вывозят архивы госучреждений", — говорится в публикации со ссылкой на украинского волонтера Вячеслава Ильченко.
Издание не уточняет, кто именно забирает документы.
Также опубликовано видео, якобы снятое волонтером, на котором видно, как папки с бумагами из городского управления образования грузят в микроавтобус. Их перебрасывают через разбитое окно и складывают в автомобиль.
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Ранее сегодня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что началась эвакуация госорганов и предприятий из контролируемого киевским режимом города Часов Яр, находящегося неподалеку от Артемовска. Кроме того, населенный пункт покидает местное население.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут бои в районе Парасковиевки. Ее освобождение позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в Артемовске — трассу из Часова Яра.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаАртемовскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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