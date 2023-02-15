https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852088737.html

Украинские СМИ пишут, что из Артемовска вывозят архивы госучреждений

Украинские СМИ пишут, что из Артемовска вывозят архивы госучреждений - РИА Новости, 15.02.2023

Украинские СМИ пишут, что из Артемовска вывозят архивы госучреждений

Из государственных органов Артемовска начали вывозить документы, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T10:21

2023-02-15T10:21

2023-02-15T10:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донецкая народная республика

артемовск

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851747511_0:54:3072:1782_1920x0_80_0_0_17e4fcbb476773d565dcd67d458d24ca.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Из государственных органов Артемовска начали вывозить документы, пишет украинское издание "Страна.ua". "Из Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) вывозят архивы госучреждений", — говорится в публикации со ссылкой на украинского волонтера Вячеслава Ильченко.Издание не уточняет, кто именно забирает документы.Также опубликовано видео, якобы снятое волонтером, на котором видно, как папки с бумагами из городского управления образования грузят в микроавтобус. Их перебрасывают через разбитое окно и складывают в автомобиль.Ранее сегодня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что началась эвакуация госорганов и предприятий из контролируемого киевским режимом города Часов Яр, находящегося неподалеку от Артемовска. Кроме того, населенный пункт покидает местное население.Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут бои в районе Парасковиевки. Ее освобождение позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в Артемовске — трассу из Часова Яра.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

https://ria.ru/20230214/artemovsk-1852023173.html

https://ria.ru/20230214/evakuatsiya-1852039003.html

украина

россия

донецкая народная республика

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, донецкая народная республика, артемовск, ситуация в днр и лнр