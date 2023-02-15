https://ria.ru/20230215/evakuatsiya-1852072145.html
Киев эвакуирует предприятия из Часова Яра вблизи Артемовска
Киев эвакуирует предприятия из Часова Яра вблизи Артемовска - РИА Новости, 15.02.2023
Киев эвакуирует предприятия из Часова Яра вблизи Артемовска
Украинские власти начали эвакуацию чиновников и предприятий из города Часов Яр в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T08:42
2023-02-15T08:42
2023-02-15T09:24
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
донбасс
андрей марочко
денис пушилин
донецкая народная республика
безопасность
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ЛУГАНСК, 15 фев — РИА Новости. Украинские власти начали эвакуацию чиновников и предприятий из города Часов Яр в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.Он уточнил, что больницы не эвакуируют, но идущих на поправку пациентов в ускоренном порядке готовят к выписке.Кроме того, из города уезжает население, заключил Марочко.Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут бои в районе Парасковиевки. Освобождение этого населенного пункта позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в Артемовске — трассу из Часова Яра. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
https://ria.ru/20230214/evakuatsiya-1852039003.html
артемовск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск, киев, донбасс, андрей марочко, денис пушилин, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Донбасс, Андрей Марочко, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Безопасность
08:42 15.02.2023 (обновлено: 09:24 15.02.2023)
Киев эвакуирует предприятия из Часова Яра вблизи Артемовска
Эксперт Марочко заявил, что Киев ведет эвакуацию учреждений и предприятий из Часова Яра