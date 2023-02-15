https://ria.ru/20230215/evakuatsiya-1852072145.html

Киев эвакуирует предприятия из Часова Яра вблизи Артемовска

Киев эвакуирует предприятия из Часова Яра вблизи Артемовска - РИА Новости, 15.02.2023

Киев эвакуирует предприятия из Часова Яра вблизи Артемовска

Украинские власти начали эвакуацию чиновников и предприятий из города Часов Яр в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T08:42

2023-02-15T08:42

2023-02-15T09:24

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

донбасс

андрей марочко

денис пушилин

донецкая народная республика

безопасность

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ЛУГАНСК, 15 фев — РИА Новости. Украинские власти начали эвакуацию чиновников и предприятий из города Часов Яр в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.Он уточнил, что больницы не эвакуируют, но идущих на поправку пациентов в ускоренном порядке готовят к выписке.Кроме того, из города уезжает население, заключил Марочко.Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут бои в районе Парасковиевки. Освобождение этого населенного пункта позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в Артемовске — трассу из Часова Яра. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

https://ria.ru/20230214/evakuatsiya-1852039003.html

артемовск

киев

донбасс

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

артемовск, киев, донбасс, андрей марочко, денис пушилин, донецкая народная республика, безопасность