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Депутат бундестага предупредила о "ядерном армагеддоне" - РИА Новости, 15.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/armageddon-1852056827.html
Депутат бундестага предупредила о "ядерном армагеддоне"
Депутат бундестага предупредила о "ядерном армагеддоне" - РИА Новости, 15.02.2023
Депутат бундестага предупредила о "ядерном армагеддоне"
Страны НАТО, поставляя вооружение Украине, являются угрозой глобальной безопасности, Западу необходимо отказаться от поставок оружия Киеву, чтобы остановить... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T03:01
2023-02-15T03:09
в мире
специальная военная операция на украине
москва
киев
россия
севим дагделен
сергей лавров
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Страны НАТО, поставляя вооружение Украине, являются угрозой глобальной безопасности, Западу необходимо отказаться от поставок оружия Киеву, чтобы остановить разрастание конфликта до "Третьей мировой войны" и "ядерного армагеддона", заявила член комитета бундестага ФРГ по международной политике и официальный представитель фракции "Левые" по внешней политике и разоружению Севим Дагделен. "Де-факто, благодаря своей всеобъемлющей военной, разведывательной и экономической поддержке Украины, НАТО уже является стороной конфликта... Мы вовлечены в опасное единоборство при поставках оружия, в котором после решения о поставках боевых танков люди уже призывают к поставкам истребителей, военных кораблей и баллистических ракет или даже ядерного оружия. Чтобы остановить разрастание войны в Третью мировую войну и ядерный армагеддон, мы должны отказаться от военной логики эскалации и найти дипломатический путь выхода из конфликта", - заявила Дагделен в интервью китайской газете Global Times. По словам немецкого депутата, беспокойство вызывает также то, что к националистам из стран НАТО и группировкам Аль-Каиды* "относятся как к желанным гостям на Украине". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
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в мире, москва, киев, россия, севим дагделен, сергей лавров, владимир зеленский, германия
В мире, Специальная военная операция на Украине, Москва, Киев, Россия, Севим Дагделен, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Германия
03:01 15.02.2023 (обновлено: 03:09 15.02.2023)
 
Депутат бундестага предупредила о "ядерном армагеддоне"

Депутат бундестага Дагделен: поставки оружия Киеву могут привести к "ядерному армагеддону"

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Страны НАТО, поставляя вооружение Украине, являются угрозой глобальной безопасности, Западу необходимо отказаться от поставок оружия Киеву, чтобы остановить разрастание конфликта до "Третьей мировой войны" и "ядерного армагеддона", заявила член комитета бундестага ФРГ по международной политике и официальный представитель фракции "Левые" по внешней политике и разоружению Севим Дагделен.
"Де-факто, благодаря своей всеобъемлющей военной, разведывательной и экономической поддержке Украины, НАТО уже является стороной конфликта... Мы вовлечены в опасное единоборство при поставках оружия, в котором после решения о поставках боевых танков люди уже призывают к поставкам истребителей, военных кораблей и баллистических ракет или даже ядерного оружия. Чтобы остановить разрастание войны в Третью мировую войну и ядерный армагеддон, мы должны отказаться от военной логики эскалации и найти дипломатический путь выхода из конфликта", - заявила Дагделен в интервью китайской газете Global Times.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 08:00
В США задумались о передаче Украине ядерного оружия
По словам немецкого депутата, беспокойство вызывает также то, что к националистам из стран НАТО и группировкам Аль-Каиды* "относятся как к желанным гостям на Украине".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваКиевРоссияСевим ДагделенСергей ЛавровВладимир ЗеленскийГермания
 
 
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