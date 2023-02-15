https://ria.ru/20230215/arktika-1852285089.html

США заявили, что не видят будущего сотрудничества с Россией в Арктике

США заявили, что не видят будущего сотрудничества с Россией в Арктике - РИА Новости, 15.02.2023

США заявили, что не видят будущего сотрудничества с Россией в Арктике

США считают, что Россия является важной арктической державой, однако не видят возможности для сотрудничества с ней в регионе в обозримом будущем, заявил... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T22:39

2023-02-15T22:39

2023-02-15T22:39

в мире

россия

сша

арктика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705003_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_97c98d18adc45153834eb09041fbe902.jpg

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. США считают, что Россия является важной арктической державой, однако не видят возможности для сотрудничества с ней в регионе в обозримом будущем, заявил советник госдепартамента Дерек Шолле. "Россия - важная держава в Арктике. Тем не менее наше с ней сотрудничество в регионе в обозримом будущем представляется невозможным", - сказал Шолле в ходе семинара в аналитическом центре Уилсона, посвященного перспективам развития арктического региона. Представитель госдепа объяснил такую позицию продолжающейся спецоперацией РФ на Украине. Как отметил Шолле, США не считают, что Россия в ближайшее время "изменит свое поведение" в данном вопросе.

https://ria.ru/20230215/arktika-1852281995.html

россия

сша

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, арктика