https://ria.ru/20230215/arktika-1852285089.html
США заявили, что не видят будущего сотрудничества с Россией в Арктике
США заявили, что не видят будущего сотрудничества с Россией в Арктике - РИА Новости, 15.02.2023
США заявили, что не видят будущего сотрудничества с Россией в Арктике
США считают, что Россия является важной арктической державой, однако не видят возможности для сотрудничества с ней в регионе в обозримом будущем, заявил... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T22:39
2023-02-15T22:39
2023-02-15T22:39
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. США считают, что Россия является важной арктической державой, однако не видят возможности для сотрудничества с ней в регионе в обозримом будущем, заявил советник госдепартамента Дерек Шолле. "Россия - важная держава в Арктике. Тем не менее наше с ней сотрудничество в регионе в обозримом будущем представляется невозможным", - сказал Шолле в ходе семинара в аналитическом центре Уилсона, посвященного перспективам развития арктического региона. Представитель госдепа объяснил такую позицию продолжающейся спецоперацией РФ на Украине. Как отметил Шолле, США не считают, что Россия в ближайшее время "изменит свое поведение" в данном вопросе.
https://ria.ru/20230215/arktika-1852281995.html
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в мире, россия, сша, арктика
В мире, Россия, США, Арктика
США заявили, что не видят будущего сотрудничества с Россией в Арктике
Советник Госдепа Шолле: США не видят возможностей для сотрудничества с Россией в Арктике