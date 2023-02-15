https://ria.ru/20230215/arktika-1852281995.html

США возобновят проекты Арктического совета без участия России

США возобновят проекты Арктического совета без участия России - РИА Новости, 15.02.2023

США возобновят проекты Арктического совета без участия России

США возобновляют проекты Арктического совета, не предусматривающие участия России, сообщил советник госдепартамента Дерек Шолле. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T22:03

2023-02-15T22:03

2023-02-15T22:21

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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. США возобновляют проекты Арктического совета, не предусматривающие участия России, сообщил советник госдепартамента Дерек Шолле.Он обвинил Россию в действиях, которые нанесли существенный урон международному научному сотрудничеству в Арктике, и заявил, что не ждет от РФ в обозримой перспективе изменения поведения."Адаптируясь к новым реалиям, которые навязаны нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не предполагающие участие России", - сказал Шолле.Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят еще семь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.Работа Арктического совета была приостановлена в прошлом году в ответ на начало российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230205/arktika-1849826207.html

https://ria.ru/20230205/arktika-1849828399.html

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сша, россия, арктический совет, государственный департамент сша, арктика, в мире