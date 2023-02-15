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Арестович назвал противников русского языка людьми с отклонениями - РИА Новости, 15.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/arestovich-1852228771.html
Арестович назвал противников русского языка людьми с отклонениями
Арестович назвал противников русского языка людьми с отклонениями - РИА Новости, 15.02.2023
Арестович назвал противников русского языка людьми с отклонениями
Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович высказал мнение, что те украинцы, которые придерживаются мнения, что "русский язык - язык... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:26
2023-02-15T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей арестович
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович высказал мнение, что те украинцы, которые придерживаются мнения, что "русский язык - язык агрессора", имеют "психологические отклонения". "Объясняю, почему "русский язык – язык агрессора", это психологическое отклонение... Предписание русскому языку агрессивности к украинской идентичности как самосвойственного признака - неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием, являющимся квалифицирующим признаком тяжелого психического расстройства", - написал Арестович в своем телеграм-канале. Он пояснил, что наличие хотя бы одного носителя или пользователя русского языка, отрицающего агрессию против Украины, унижение украинского языка и культуры означает, что "нет связи между использованием русского языка и агрессивностью" к всему украинскому. И таких носителей, подчеркнул он, миллионы. Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. Ранее Арестович заявлял, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". По его словам, "выход из этой войны... может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад".
https://ria.ru/20230116/arestovich-1845154385.html
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830474961.html
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в мире, украина, алексей арестович , верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Арестович , Верховная Рада Украины
17:26 15.02.2023 (обновлено: 17:27 15.02.2023)
 
Арестович назвал противников русского языка людьми с отклонениями

Арестович назвал украинцев, называющих русский языком агрессоров, людьми с отклонениями

CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine / Алексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine /
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович высказал мнение, что те украинцы, которые придерживаются мнения, что "русский язык - язык агрессора", имеют "психологические отклонения".
"Объясняю, почему "русский язык – язык агрессора", это психологическое отклонение... Предписание русскому языку агрессивности к украинской идентичности как самосвойственного признака - неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием, являющимся квалифицирующим признаком тяжелого психического расстройства", - написал Арестович в своем телеграм-канале.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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Арестович признался, что говорит с детьми по-русски
Он пояснил, что наличие хотя бы одного носителя или пользователя русского языка, отрицающего агрессию против Украины, унижение украинского языка и культуры означает, что "нет связи между использованием русского языка и агрессивностью" к всему украинскому. И таких носителей, подчеркнул он, миллионы.
Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни.
Ранее Арестович заявлял, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". По его словам, "выход из этой войны... может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей АрестовичВерховная Рада Украины
 
 
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