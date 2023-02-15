https://ria.ru/20230215/arestovich-1852228771.html

Арестович назвал противников русского языка людьми с отклонениями

Арестович назвал противников русского языка людьми с отклонениями - РИА Новости, 15.02.2023

Арестович назвал противников русского языка людьми с отклонениями

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович высказал мнение, что те украинцы, которые придерживаются мнения, что "русский язык - язык... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:26

2023-02-15T17:26

2023-02-15T17:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей арестович

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович высказал мнение, что те украинцы, которые придерживаются мнения, что "русский язык - язык агрессора", имеют "психологические отклонения". "Объясняю, почему "русский язык – язык агрессора", это психологическое отклонение... Предписание русскому языку агрессивности к украинской идентичности как самосвойственного признака - неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием, являющимся квалифицирующим признаком тяжелого психического расстройства", - написал Арестович в своем телеграм-канале. Он пояснил, что наличие хотя бы одного носителя или пользователя русского языка, отрицающего агрессию против Украины, унижение украинского языка и культуры означает, что "нет связи между использованием русского языка и агрессивностью" к всему украинскому. И таких носителей, подчеркнул он, миллионы. Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. Ранее Арестович заявлял, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". По его словам, "выход из этой войны... может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад".

https://ria.ru/20230116/arestovich-1845154385.html

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830474961.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, алексей арестович , верховная рада украины