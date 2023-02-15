https://ria.ru/20230215/arest-1852131591.html

Суд арестовал боевика "Азова"*, проникшего в Россию под видом беженца

Суд арестовал боевика "Азова"*, проникшего в Россию под видом беженца - РИА Новости, 15.02.2023

Суд арестовал боевика "Азова"*, проникшего в Россию под видом беженца

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест боевика полка "Азов"*, проникшего в Россию под видом беженца, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по Ростовской... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:34

2023-02-15T12:34

2023-02-15T12:34

россия

украина

ростов-на-дону

фсб

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест боевика полка "Азов"*, проникшего в Россию под видом беженца, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по Ростовской области. В среду ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины - члена украинского националистического полка "Азов"*. "Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, еще на Украине мужчина вступил в полк в 2016 году и принял участие в "марше наций", проведённом украинскими националистами в Киеве. Впоследствии он приехал в Россию под видом беженца и попытался легализоваться. В Ростове-на-Дону, сообщала ФСБ, он "вел пропаганду террористической организации среди молодежи". Дома у него силовики обнаружили агитационные материалы и символику "Азова"*. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России "Участие в деятельности террористической организации".*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230212/artemovsk-1851467797.html

россия

украина

ростов-на-дону

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, ростов-на-дону, фсб, происшествия