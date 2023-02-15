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Суд арестовал боевика "Азова"*, проникшего в Россию под видом беженца - РИА Новости, 15.02.2023
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Суд арестовал боевика "Азова"*, проникшего в Россию под видом беженца
Суд арестовал боевика "Азова"*, проникшего в Россию под видом беженца - РИА Новости, 15.02.2023
Суд арестовал боевика "Азова"*, проникшего в Россию под видом беженца
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест боевика полка "Азов"*, проникшего в Россию под видом беженца, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по Ростовской... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:34
2023-02-15T12:34
россия
украина
ростов-на-дону
фсб
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест боевика полка "Азов"*, проникшего в Россию под видом беженца, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по Ростовской области. В среду ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины - члена украинского националистического полка "Азов"*. "Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, еще на Украине мужчина вступил в полк в 2016 году и принял участие в "марше наций", проведённом украинскими националистами в Киеве. Впоследствии он приехал в Россию под видом беженца и попытался легализоваться. В Ростове-на-Дону, сообщала ФСБ, он "вел пропаганду террористической организации среди молодежи". Дома у него силовики обнаружили агитационные материалы и символику "Азова"*. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России "Участие в деятельности террористической организации".*Запрещенная в России террористическая организация
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россия, украина, ростов-на-дону, фсб, происшествия
Россия, Украина, Ростов-на-Дону, ФСБ, Происшествия
12:34 15.02.2023
 
Суд арестовал боевика "Азова"*, проникшего в Россию под видом беженца

Суд в Ростове-на-Дону арестовал боевика "Азова", проникшего в Россию под видом беженца

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест боевика полка "Азов"*, проникшего в Россию под видом беженца, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по Ростовской области.
В среду ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины - члена украинского националистического полка "Азов"*.
"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, еще на Украине мужчина вступил в полк в 2016 году и принял участие в "марше наций", проведённом украинскими националистами в Киеве. Впоследствии он приехал в Россию под видом беженца и попытался легализоваться. В Ростове-на-Дону, сообщала ФСБ, он "вел пропаганду террористической организации среди молодежи". Дома у него силовики обнаружили агитационные материалы и символику "Азова"*.
В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России "Участие в деятельности террористической организации".
*Запрещенная в России террористическая организация
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