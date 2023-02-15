https://ria.ru/20230215/arest-1852128611.html

Верховный суд Крыма оставил экс-мэра Феодосии в СИЗО

Верховный суд Крыма оставил экс-мэра Феодосии в СИЗО - РИА Новости, 15.02.2023

Верховный суд Крыма оставил экс-мэра Феодосии в СИЗО

Верховный Суд республики Крым оставил под стражей бывшего главу администрации Феодосии Андрея Лебедева, не удовлетворив апелляцию его адвокатов о смягчении меры РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:22

2023-02-15T12:22

2023-02-15T12:22

республика крым

феодосия

андрей лебедев

сергей аксенов (политик)

дмитрий щепетков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Верховный Суд республики Крым оставил под стражей бывшего главу администрации Феодосии Андрея Лебедева, не удовлетворив апелляцию его адвокатов о смягчении меры пресечения, сообщила пресс-служба суда. В СИЗО его поместили 30 января этого года по уголовному делу о превышении полномочий - четыре эпизода, судя по релизу суда. В чем именно заключалось преступление, не раскрывается. "Обвиняемый в суде апелляционной инстанции просил избрать ему более мягкую меру пресечения. По итогам заседания апелляционным постановлением Верховного суда республики Крым апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", - говорится в релизе. Лебедев возглавил городскую администрацию в декабре 2021 года, а в июле 2022 года подал в отставку. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что отставка связана с неспособностью властей справиться с благоустройством города. Сейчас обязанности главы администрации исполняет Владимир Попенков. Один из предшественников Лебедева и Попенкова на этой должности, Дмитрий Щепетков, в 2018 году был осужден на восемь лет колонии за взяточничество.

https://ria.ru/20230206/gusov-1850132467.html

республика крым

феодосия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, феодосия, андрей лебедев, сергей аксенов (политик), дмитрий щепетков, происшествия