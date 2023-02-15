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Верховный суд Крыма оставил экс-мэра Феодосии в СИЗО - РИА Новости, 15.02.2023
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Верховный суд Крыма оставил экс-мэра Феодосии в СИЗО
Верховный суд Крыма оставил экс-мэра Феодосии в СИЗО - РИА Новости, 15.02.2023
Верховный суд Крыма оставил экс-мэра Феодосии в СИЗО
Верховный Суд республики Крым оставил под стражей бывшего главу администрации Феодосии Андрея Лебедева, не удовлетворив апелляцию его адвокатов о смягчении меры РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:22
2023-02-15T12:22
республика крым
феодосия
андрей лебедев
сергей аксенов (политик)
дмитрий щепетков
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Верховный Суд республики Крым оставил под стражей бывшего главу администрации Феодосии Андрея Лебедева, не удовлетворив апелляцию его адвокатов о смягчении меры пресечения, сообщила пресс-служба суда. В СИЗО его поместили 30 января этого года по уголовному делу о превышении полномочий - четыре эпизода, судя по релизу суда. В чем именно заключалось преступление, не раскрывается. "Обвиняемый в суде апелляционной инстанции просил избрать ему более мягкую меру пресечения. По итогам заседания апелляционным постановлением Верховного суда республики Крым апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", - говорится в релизе. Лебедев возглавил городскую администрацию в декабре 2021 года, а в июле 2022 года подал в отставку. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что отставка связана с неспособностью властей справиться с благоустройством города. Сейчас обязанности главы администрации исполняет Владимир Попенков. Один из предшественников Лебедева и Попенкова на этой должности, Дмитрий Щепетков, в 2018 году был осужден на восемь лет колонии за взяточничество.
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республика крым, феодосия, андрей лебедев, сергей аксенов (политик), дмитрий щепетков, происшествия
Республика Крым, Феодосия, Андрей Лебедев, Сергей Аксенов (политик), Дмитрий Щепетков, Происшествия
12:22 15.02.2023
 
Верховный суд Крыма оставил экс-мэра Феодосии в СИЗО

Верховный суд Крыма оставил экс-главу администрации Феодосии Лебедева в СИЗО

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Верховный Суд республики Крым оставил под стражей бывшего главу администрации Феодосии Андрея Лебедева, не удовлетворив апелляцию его адвокатов о смягчении меры пресечения, сообщила пресс-служба суда.
В СИЗО его поместили 30 января этого года по уголовному делу о превышении полномочий - четыре эпизода, судя по релизу суда. В чем именно заключалось преступление, не раскрывается.
"Обвиняемый в суде апелляционной инстанции просил избрать ему более мягкую меру пресечения. По итогам заседания апелляционным постановлением Верховного суда республики Крым апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", - говорится в релизе.
Лебедев возглавил городскую администрацию в декабре 2021 года, а в июле 2022 года подал в отставку. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что отставка связана с неспособностью властей справиться с благоустройством города. Сейчас обязанности главы администрации исполняет Владимир Попенков.
Один из предшественников Лебедева и Попенкова на этой должности, Дмитрий Щепетков, в 2018 году был осужден на восемь лет колонии за взяточничество.
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Республика КрымФеодосияАндрей ЛебедевСергей Аксенов (политик)Дмитрий ЩепетковПроисшествия
 
 
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