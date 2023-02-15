https://ria.ru/20230215/altay-1852219447.html
Власти Алтайского края опровергли информацию об обысках в Минздраве
Власти Алтайского края опровергли информацию об обысках в Минздраве - РИА Новости, 15.02.2023
Власти Алтайского края опровергли информацию об обысках в Минздраве
Власти Алтайского края опровергли информацию об обысках в региональном минздраве. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:01
2023-02-15T17:01
2023-02-15T17:01
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БАРНАУЛ, 15 фев - РИА Новости. Власти Алтайского края опровергли информацию об обысках в региональном минздраве. Ранее в СМИ появилась информация, что в министерстве побывали правоохранители, якобы по делу о закупке компьютерной техники для медучреждений. "Информация об обысках в минздраве не соответствует действительности. В ведомстве обыски не проводили", - говорится в сообщении в правительственном телеграм-канале "Ленина, 59".
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происшествия, алтайский край, россия
Происшествия, Алтайский край, Россия
Власти Алтайского края опровергли информацию об обысках в Минздраве
Власти Алтайского края опровергли информацию об обысках в региональном Минздраве