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Власти Алтайского края опровергли информацию об обысках в Минздраве - РИА Новости, 15.02.2023
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Власти Алтайского края опровергли информацию об обысках в Минздраве
Власти Алтайского края опровергли информацию об обысках в Минздраве - РИА Новости, 15.02.2023
Власти Алтайского края опровергли информацию об обысках в Минздраве
Власти Алтайского края опровергли информацию об обысках в региональном минздраве. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:01
2023-02-15T17:01
происшествия
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ, 15 фев - РИА Новости. Власти Алтайского края опровергли информацию об обысках в региональном минздраве. Ранее в СМИ появилась информация, что в министерстве побывали правоохранители, якобы по делу о закупке компьютерной техники для медучреждений. "Информация об обысках в минздраве не соответствует действительности. В ведомстве обыски не проводили", - говорится в сообщении в правительственном телеграм-канале "Ленина, 59".
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происшествия, алтайский край, россия
Происшествия, Алтайский край, Россия
17:01 15.02.2023
 
Власти Алтайского края опровергли информацию об обысках в Минздраве

Власти Алтайского края опровергли информацию об обысках в региональном Минздраве

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкРегионы России. Алтайский край
Регионы России. Алтайский край - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Регионы России. Алтайский край. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 15 фев - РИА Новости. Власти Алтайского края опровергли информацию об обысках в региональном минздраве.
Ранее в СМИ появилась информация, что в министерстве побывали правоохранители, якобы по делу о закупке компьютерной техники для медучреждений.
"Информация об обысках в минздраве не соответствует действительности. В ведомстве обыски не проводили", - говорится в сообщении в правительственном телеграм-канале "Ленина, 59".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 17:42
Трамп после обыска в своем имении сравнил ФБР с гестапо
 
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