https://ria.ru/20230215/aktivy-1852170375.html

Швейцария не нашла оснований для передачи Украине российских активов

Швейцария не нашла оснований для передачи Украине российских активов - РИА Новости, 15.02.2023

Швейцария не нашла оснований для передачи Украине российских активов

Правительство Швейцарии признало, что передача Украине замороженных российских активов была бы незаконной, следует из заявления, опубликованного на сайте... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:29

2023-02-15T14:29

2023-02-15T15:26

швейцария

россия

экономика

credit suisse

украина

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ЖЕНЕВА, 15 фев — РИА Новости. Правительство Швейцарии признало, что передача Украине замороженных российских активов была бы незаконной, следует из заявления, опубликованного на сайте Федерального совета.Тем не менее швейцарские власти обещают продолжать поддерживать Украину вне зависимости от вопроса о судьбе заблокированных российских активов.Кроме того, Федеральный совет отметил, что возможность конфискации российских резервов и ужесточения уголовных норм, применяемых к нарушителям санкций, сейчас обсуждается на международном уровне. "Швейцария внимательно следит за этими размышлениями", — подчеркивается в заявлении.Берн присоединился практически ко всем европейским санкциям против России. На этой неделе стало известно, что швейцарское правительство заморозило российские активы на 8,1 миллиарда долларов, а банк Credit Suisse (один из крупнейших в стране) — еще на более чем 19 миллиардов. Общий объем российских средств, зарегистрированных в Швейцарии, оценивается примерно в 50 миллиардов долларов.После начала российской военной спецоперации на Украине США и их союзники усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих западных странах. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20230213/frantsiya-1851583354.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

швейцария, россия, экономика, credit suisse , украина