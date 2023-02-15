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Швейцария не нашла оснований для передачи Украине российских активов - РИА Новости, 15.02.2023
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Швейцария не нашла оснований для передачи Украине российских активов
Швейцария не нашла оснований для передачи Украине российских активов - РИА Новости, 15.02.2023
Швейцария не нашла оснований для передачи Украине российских активов
Правительство Швейцарии признало, что передача Украине замороженных российских активов была бы незаконной, следует из заявления, опубликованного на сайте... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:29
2023-02-15T15:26
швейцария
россия
экономика
credit suisse
украина
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ЖЕНЕВА, 15 фев — РИА Новости. Правительство Швейцарии признало, что передача Украине замороженных российских активов была бы незаконной, следует из заявления, опубликованного на сайте Федерального совета.Тем не менее швейцарские власти обещают продолжать поддерживать Украину вне зависимости от вопроса о судьбе заблокированных российских активов.Кроме того, Федеральный совет отметил, что возможность конфискации российских резервов и ужесточения уголовных норм, применяемых к нарушителям санкций, сейчас обсуждается на международном уровне. "Швейцария внимательно следит за этими размышлениями", — подчеркивается в заявлении.Берн присоединился практически ко всем европейским санкциям против России. На этой неделе стало известно, что швейцарское правительство заморозило российские активы на 8,1 миллиарда долларов, а банк Credit Suisse (один из крупнейших в стране) — еще на более чем 19 миллиардов. Общий объем российских средств, зарегистрированных в Швейцарии, оценивается примерно в 50 миллиардов долларов.После начала российской военной спецоперации на Украине США и их союзники усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих западных странах. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа зашла в санкционный тупик.
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швейцария, россия, экономика, credit suisse , украина
Швейцария, Россия, Экономика, Credit Suisse , Украина
14:29 15.02.2023 (обновлено: 15:26 15.02.2023)
 
Швейцария не нашла оснований для передачи Украине российских активов

Швейцария не нашла законных оснований для конфискации частных российских активов

© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIВид Берна
Вид Берна - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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ЖЕНЕВА, 15 фев — РИА Новости. Правительство Швейцарии признало, что передача Украине замороженных российских активов была бы незаконной, следует из заявления, опубликованного на сайте Федерального совета.
"Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции пришла к выводу, что конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством. Эта мера, в частности, противоречила бы конституционным гарантиям", — говорится в документе.
Тем не менее швейцарские власти обещают продолжать поддерживать Украину вне зависимости от вопроса о судьбе заблокированных российских активов.
Кроме того, Федеральный совет отметил, что возможность конфискации российских резервов и ужесточения уголовных норм, применяемых к нарушителям санкций, сейчас обсуждается на международном уровне.
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"Швейцария внимательно следит за этими размышлениями", — подчеркивается в заявлении.
Берн присоединился практически ко всем европейским санкциям против России. На этой неделе стало известно, что швейцарское правительство заморозило российские активы на 8,1 миллиарда долларов, а банк Credit Suisse (один из крупнейших в стране) — еще на более чем 19 миллиардов. Общий объем российских средств, зарегистрированных в Швейцарии, оценивается примерно в 50 миллиардов долларов.
После начала российской военной спецоперации на Украине США и их союзники усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих западных странах. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа зашла в санкционный тупик.
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