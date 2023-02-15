https://ria.ru/20230215/agent-1852158750.html
Задержанный агент СБУ заявил, что сотрудничал со службой из-за угроз дочери
Задержанный агент СБУ заявил, что сотрудничал со службой из-за угроз дочери - РИА Новости, 15.02.2023
Задержанный агент СБУ заявил, что сотрудничал со службой из-за угроз дочери
Задержанный в России украинский агент заявил, что сотрудничал с СБУ из-за угроз дочери, следует из кадров оперативной съемки ФСБ. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:57
2023-02-15T13:57
2023-02-15T14:40
специальная военная операция на украине
россия
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
польша
латвия
фсб
политика
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Задержанный в России украинский агент заявил, что сотрудничал с СБУ из-за угроз дочери, следует из кадров оперативной съемки ФСБ."В ноябре 2022 года решил поехать на работу в Польшу, был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ. Был вынужден выполнять все их требования, так как они угрожали физической расправой моей дочери, которая проживает в Виннице", — сказал задержанный.В среду спецслужба сообщила о задержании злоумышленника, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге — поджогам шкафов с аппаратурой. Его завербовали при участии спецслужб Польши и Латвии. Диверсант приехал в Россию с латвийской территории как беженец.У него изъяли средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписку с сотрудником СБУ.В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 281 ("Диверсия"), правоохранительные органы проверят его причастность к иным преступлениям.В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий.
https://ria.ru/20230201/terakt-1848892286.html
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россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), польша, латвия, фсб, политика, владимир путин, московская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Польша, Латвия, ФСБ, Политика, Владимир Путин, Московская железная дорога
13:57 15.02.2023 (обновлено: 14:40 15.02.2023)
Задержанный агент СБУ заявил, что сотрудничал со службой из-за угроз дочери
Задержанный украинский агент заявил, что сотрудничал с СБУ из-за угроз дочери