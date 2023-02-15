https://ria.ru/20230215/agent-1852158750.html

Задержанный агент СБУ заявил, что сотрудничал со службой из-за угроз дочери

Задержанный агент СБУ заявил, что сотрудничал со службой из-за угроз дочери - РИА Новости, 15.02.2023

Задержанный агент СБУ заявил, что сотрудничал со службой из-за угроз дочери

Задержанный в России украинский агент заявил, что сотрудничал с СБУ из-за угроз дочери, следует из кадров оперативной съемки ФСБ. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:57

2023-02-15T13:57

2023-02-15T14:40

специальная военная операция на украине

россия

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

польша

латвия

фсб

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842136571_101:0:2000:1068_1920x0_80_0_0_0caf53e8783f3442ef7230053f25f518.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Задержанный в России украинский агент заявил, что сотрудничал с СБУ из-за угроз дочери, следует из кадров оперативной съемки ФСБ."В ноябре 2022 года решил поехать на работу в Польшу, был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ. Был вынужден выполнять все их требования, так как они угрожали физической расправой моей дочери, которая проживает в Виннице", — сказал задержанный.В среду спецслужба сообщила о задержании злоумышленника, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге — поджогам шкафов с аппаратурой. Его завербовали при участии спецслужб Польши и Латвии. Диверсант приехал в Россию с латвийской территории как беженец.У него изъяли средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписку с сотрудником СБУ.В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 281 ("Диверсия"), правоохранительные органы проверят его причастность к иным преступлениям.В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий.

https://ria.ru/20230201/terakt-1848892286.html

https://ria.ru/20230130/zhd-1848366122.html

россия

польша

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), польша, латвия, фсб, политика, владимир путин, московская железная дорога